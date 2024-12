Prepara pane, pizza e dolci come un vero chef: la Girmi IM46 è tua a prezzo bomba

Se stai cercando un’impastatrice planetaria potente e capiente per la tua cucina, la Girmi IM46 potrebbe essere la soluzione ideale per le tue esigenze. Con una capacità di 8 litri, una potenza di 1800 W max e un prezzo competitivo di 116,02€, IVA e spedizione incluse, questa macchina è un gadget irrinunciabile. Non potrai più farne a meno: l’impastatrice è perfetta per preparare piatti sfiziosi in casa come un vero chef.

Caratteristiche principali della Girmi IM46

La Girmi IM46 è un prodotto top di gamma visto che dispone di un motore con una potenza massima di 1800 W, capace di gestire impasti densi come quelli per pane e pizza. Il contenitore in acciaio inox da 8 litri permette di lavorare grandi quantità di ingredienti in un’unica sessione. È perfetta per le famiglie numerose o semplicemente, per gli appassionati di cucina.

La presenza di sei velocità regolabili e della funzione Pulse assicura il massimo controllo durante la lavorazione degli impasti. Di fatto sarai tu a scegliere velocità basse per impasti più pesanti o alte per montare panna e albumi con risultati ottimali. Considera poi che il dispositivo di sicurezza integrato impedisce l’avvio accidentale, e questo è un plus non da poco visto che serve per proteggere sia l’utente che l’elettrodomestico stesso.

Il sistema planetario assicura un movimento circolare del gancio o della frusta, e permette una lavorazione uniforme e senza grumi. Il coperchio paraschizzi invece, aiuta a mantenere pulito il piano di lavoro durante l’uso.

Dulcis in fundo, la Girmi IM46 viene fornita con una gamma di accessori utili per diverse preparazioni; pensiamo alla frusta a filo, il gancio per impasti e la frusta piatta, così potrai preparare ricette di tutti i tipi, dai dolci ai lievitati.

Il prezzo attuale di 116,02€ rappresenta un’offerta vantaggiosa, mentre le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto. Corri a comprarla; con una promozione così è un elettrodomestico “best buy” per la tua cucina.