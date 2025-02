Smartphone premium a un prezzo speciale: realme 12 Pro 5G, pochi pezzi su Amazon (-5%)

Il realme 12 Pro 5G è uno smartphone pensato per chi cerca potenza, un design elegante e un comparto fotografico di alto livello. Con il teleobiettivo Sony con zoom ottico 2X e la stabilizzazione OIS, offre scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa luce. Oggi su Amazon lo paghi soltanto 233,60€, con il 5% di sconto, un’occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo di fascia alta a un prezzo competitivo.

realme 12 Pro 5G: prestazioni top e fotocamera avanzata, in offerta su Amazon

Lo schermo curvo da 6,7 pollici AMOLED con refresh rate a 120Hz garantisce fluidità eccezionale e colori brillanti, perfetto per gaming, streaming e navigazione web. Il design minimal dalle linee sinuose dona al terminale un tocco premium, con materiali di qualità e una costruzione solida e raffinata.

La fotocamera principale IMX882 da 50MP con stabilizzazione ottica OIS permette di scattare foto dettagliate e stabilizzate. Il teleobiettivo con zoom ottico 2X invece, consente di catturare immagini da lontano senza perdere qualità, risultando ideale per ritratti e scatti a lunga distanza.

La fotocamera è arricchita da funzioni avanzate con AI che servono per migliorare automaticamente luci, dettagli e nitidezza.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il midrange di realme offre potenza e fluidità per qualsiasi attività, dal multitasking ai giochi più esigenti. La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia prolungata, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, che permette di ottenere il 50% di carica in pochi minuti.

Oggi su Amazon il realme 12 Pro 5G è disponibile a 233,60€, con il 5% di sconto, un prezzo vantaggioso per uno smartphone completo e potente. Non perdere questa occasione per avere un telefono con fotocamera avanzata, display fluido e batteria a lunga durata. L’offerta è valida solo per poche ore e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.