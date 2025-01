Streaming e gaming senza interruzioni: il router wi-fi mesh eero 6 offre connessione per oltre 75 dispositivi, oggi a -25%

La linea Amazon eero è una linea di router e oggi, proprio su Amazon, puoi acquistare il modello 6 del 2021 con uno sconto del 25% e un prezzo finale di 89,99€. Si tratta di un router che garantisce l'eliminazione di zone morte in casa e una connessione fluida e veloce fi no a 75 dispositivi .

Router Amazon eero: 25% di sconto e tante funzionalità

Questo router garantisce una copertura Wi-Fi 6 per tutta la casa e supporta velocità Wi-Fi fino a 900 Mbps. Potrai serenamente dire addio ai punti in cui il segnale non arriva e al buffering. La tecnologia mesh Wi-Fi di eero si adatta al tuo spazio.

Così puoi goderti in tranquillità lo streaming di video in 4K, giochi e videochiamate in tutta la casa. Più Wi-Fi per più dispositivi, infatti viene garantita una connessione Wi-Fi veloce per oltre 75 dispositivi connessi. La configurazione è rapida grazie all'app eero che ti guida nella configurazione e ti consente di gestire la tua rete da qualsiasi luogo.

eero 6 funge anche da hub per una casa smart: in questo modo è più facile connettere e controllare i dispositivi compatibili sulla tua rete con Alexa. Gli aggiornamenti automatici ti permettono di approfittare delle ultime novità Wi-Fi per eero, per mantenere la tua rete al sicuro e potrai espandere facilmente il tuo sistema.

La compatibilità dell'hardware ti consente di aggiungere facilmente prodotti eero man mano che le tue esigenze cambiano. Si tratta di un device con più funzioni e che, in una casa all'avanguardia, non può assolutamente mancare, soprattutto se viene proposto al 25% di sconto e ad un prezzo molto competitivo.

Oggi, su Amazon, eero 6, il router proprio della line Amazon del 2021 è disponibile in offerta con uno sconto del 25%: aggiungilo ora al carrello, costa solo 89,99€.