Trasforma la tua vecchia TV in una Smart 4K con il BOX TV Android (prezzo occasione)

Hai un vecchio televisore ancora perfettamente funzionante, ma vuoi trasformalo in un attimo in una Smart TV? Da oggi puoi farlo con Strong SRT420, la Box TV Android che per soli 51,99€ compie una vera e propria magia.

Grazie allo sconto del 35% applicato da Amazon, questa Box TV è la soluzione completa per streaming, TV digitale e intrattenimento smart, tutto in un unico dispositivo compatto e potente. Compatibile con Android TV, con Chromecast integrato e persino Google Assistant, avrai accesso a un mondo di contenuti con la massima comodità e qualità visiva.

Addio decoder ingombranti, benvenuta praticità

Ormai obsoleti, puoi dimenticarti dei decoder ingombranti e dei dispositivi multipli: con Strong SRT420, hai la possibilità di passare dallo streaming online alla TV digitale terrestre con un solo tocco e approfittando di un dispositivo discreto e compatto. Inoltre, grazie al supporto per Dolby Vision, i colori e i contrasti sono più vividi che mai, mentre l'audio Dolby garantisce un suono chiaro e avvolgente.

Come se tutto ciò non bastasse, è davvero facilissimo da usare: ti basta collegarlo alla TV, connetterlo a Internet e sei già pronto per accedere a migliaia di contenuti. Il Chromecast integrato è un punto in più, e con lui potrai inviare i tuoi video preferiti direttamente dallo smartphone con un semplice "tap".

Insomma, non c'è un motivo per non acquistare questa Box TV pazzesca: riceve canali dal digitale terrestre senza problemi, ti fa accedere a qualsiasi contenuto streaming, ha una qualità 4K UHD nitida e meravigliosa, ed è persino compatibile con Google Assistant per controllare tutto solo con la tua voce e senza telecomandi. Divertiti con Netflix, YouTube, Prime Video e non solo: il divertimento è fra le tue mani.

Per una Box TV Android 4K potente e performante, scegli Strong SRT420 a soli 51,99€ con il 35% di sconto applicato da Amazon.