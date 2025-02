WiFi più veloce e stabile in tutta la casa con il ripetitore TP-Link in PROMOZIONE su Amazon

TP-Link è un brand che riesce a garantire sempre dei prodotti interessanti e utili per la casa e in particolar modo per una casa smart. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 28% sul ripetitore WiFi targato proprio TP-Link che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 71,99€. Approfittane ora e acquistalo in offerta!

Offertissima: ripetitore WiFi TP-Link in maxi sconto su Amazon, ecco la promo e le caratteristiche del prodotto

Questo ripetitore WiFi TP-Link è dotato di tecnologia Dual Band WiFi 6. Con questo extender puoi separare le bande WiFi da 5 GHz (2402 Mbps) e 2,4 GHz (574 Mbps) per velocità più elevate e maggiore capacità con la tecnologia più recente e all'avanguardia.

Grazie a questo device potrai godere di streaming ininterrotto: crea facilmente una rete TP-Link OneMesh per una copertura WiFi senza interruzioni in tutta la casa. Tante continuità nella gestione della rete e nell'utilizzo della rete stessa, potrai dire addio alle zone morte. Potrai creare un nuovo punto di accesso WiFi tramite la porta Gigabit Ethernet per migliorare la tua rete cablata con funzionalità WiFi.

Fornisce, inoltre, un accesso cablato ad alta velocità, ideale per smart TV, PC e console di gioco. Collegando direttamente i propri dispostivi a questo ripetitore si potrà bypassare il collegamento con il router principale, in particolar modo se quest'ultimo è lontano dalle vostre esigenze. Con il collegamento diretto all'extender potrai comunque sfruttare la massima potenza.

Inoltre è presente un'applicazione grazie alla quale puoi configurare e gestire la rete e il lavoro del ripetitore. E dunque, con le spese di spedizione pari a 0, questo extender risulta essere un'ottima soluzione per chi è alla ricerca di un dispositivo che annulli le zone senza copertura di rete.

