Modena: Castelvetro fa festa col Mercurdo, il mercato dell’assurdo

Castelvetro di Modena, 8 giugno 2023 – Torna sabato 10 e domenica 11 giugno a Castelvetro di Modena, nel centro del paese, la manifestazione biennale del Mercurdo, il mercato dell’assurdo. L’iniziativa, organizzata dal Comune sotto la direzione artistica di Alessandra Anderlini, è stata presentata oggi presso la sede della Provincia di Modena, alla presenza della stessa Anderlini e di Giorgia Mezzacqui, vicesindaca di Castelvetro. Il calendario degli spettacoli e delle attrazioni quest’anno è particolarmente ricco, caratterizzato da performance di grande richiamo e originalità, per la maggior parte inedite. Ma la manifestazione si aprirà ufficialmente sabato sera alle 20.45 con un momento diventato ormai tradizionale in questa manifestazione, la “Banda appesa”. Ovvero, il corpo bandistico del paese suonerà da sopra gli alberi che conducono al centro storico.

Molto particolari saranno le mostre di Fabio Iuli, Carlo Maria Pelatti, Laura Serri, la collettiva “L’arte (è) di casa”. Fra le installazioni, le “mostre open air” di Elena Ascari, Vanni Borghi, Andrea Capucci e Sabrina Muzi e gli “Intrecci urbani” a cura del gruppo di volontarie di “Ago, filo e dintorni”. Novità di quest’anno l’Angolo divinatorio, con lettura di tarocchi, carte, numerologia, fondi di caffè, pendolo e perfino una “orecchiologa”. Confermata anche la passeggiata notturna del sabato sera (ritrovo sabato alle 23,45 in piazza Roma) fino a Monte Magico, dove si svolgerà un concerto nel bosco in compagnia del Duo Baguette. Sempre la sera di sabato prevista anche l’escursione notturna in costume “Funny, crazy e-bike tour”.

Anche quest’anno non mancherà, a fare da contorno agli spettacoli, il mercatino “Manu Factus”, bancarelle di prodotti artigianali con ben 55 espositori, integrato nel pomeriggio della domenica dal mercato del baratto “Swap party”, dedicato all’abbigliamento. Non mancherà nemmeno il “Mercurdino”, il Mercurdo a misura di bambino di domenica 11 alle ore 16.30. Il programma prevede l’avvio della manifestazione sabato 10 giugno alle ore 17, con l’apertura del mercatino e delle installazioni, seguiti, alle 20.45, dall’inizio degli spettacoli, dall’apertura delle mostre e dell’angolo divinatorio. Domenica, sempre apertura della manifestazione alle ore 17, con l’inizio degli spettacoli anticipato alle 18. Tutta la manifestazione è a ingresso gratuito. (m.ped.)