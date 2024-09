A Mirandola ’I giorni della Terra’

Mirandola accoglie per il secondo anno ’I giorni della Terra’, evento che coniuga alimentazione, agricoltura ed ambiente. Nel giardino della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, promotrice ed organizzatrice di questa due giorni che si svolge venerdì e sabato, in piazza Giacomo Matteotti 2/3, saranno ospitati incontri, conferenze e degustazioni di prodotti a ’chilometro zero’ per promuovere uno stile di vita sostenibile e un’alimentazione sana a tutela anche dell’ambiente. Personalità e nomi illustri come i meteorologi e divulgatori scientifici Andrea Giuliacci e Serena Giacomin, la chef Cristina Bowerman e l’economista Andrea Segrè, si alterneranno in dialoghi su tematiche quali sicurezza alimentare e sostenibilità, cibi sintetici, cambiamenti climatici. "L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulle connessioni tra le nostre scelte consapevoli su alimentazione, agricoltura ed ambiente – esorta Francesco Vincenzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola –. Ciascuno di noi può compiere piccoli, ma significativi cambiamenti sulle proprie abitudini quotidiane per il pianeta". La sostenibilità è uno dei focus della manifestazione, esaltata dalla presenza del Mercato di Campagna Amica, che avrà un’area gastronomica dedicata alla cucina contadina.I bambini potranno vivere l’esperienza unica della Fattoria in Città, un’area allestita per scoprire da vicino gli animali delle nostre campagne, mentre al mattino ci sarà un laboratorio dedicato alle scuole. "Le tematiche Esg (Environmental, Social, Governance) a cui si richiama ’i giorni della Terra’ – evidenzia il segretario generale della Fondazione, Cosimo Quarta – non possono essere più ignorate".

In foto: Vincenzi e Quarta

Alberto Greco