A22 incidente oggi, tamponamento tra Tir: un ferito

Modena, 17 aprile 2023 – Caos questa mattina sull’A22 del Brennero in direzione Modena. All’altezza di Campogalliano si è verificato un incidente tra due camion.

Il tamponamento ha impegnato la polizia stradale di Modena nord e il 118: l’autostrada è stata parzialmente chiusa per permettere i soccorsi, poi la situazione è tornata alla normalità. Uno dei camionisti è rimasto ferito in modo non grave.