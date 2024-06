Accademia, viaggio in Vaticano. Il Papa incontra gli allievi ufficiali

Una grande emozione quella vissuta, nei giorni scorsi, nel cuore del Vaticano.

Un gruppo di giovani Allievi Ufficiali appartenenti al 204° Corso ’Volontà’ dell’Accademia Militare ha avuto infatti l’onore di presenziare all’Udienza Generale tenuta da Papa Francesco in Piazza San Pietro.

Un momento davvero speciale, al cospetto del pontefice, che ha reso la giornata in Vaticano indimenticabile per i presenti che hanno potuto così poi, durante la giornata, incontrare Papa Bergoglio in Vaticano.

Ma le emozioni non finiscono qui. Dopo la conclusione della cerimonia, infatti, il Santo Padre ha poi incontrato il Comandante del Reggimento Allievi dell’Accademia Militare, Colonnello Elio Manes, accompagnato da don Marco Falcone, Cappellano Militare, dagli Allievi del 204° corso ’Volontà’ e da Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’istituto di formazione militare.

Durante questo momento speciale, il Comandante e i futuri Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri hanno donato al Pontefice un quadro con la preghiera dell’Allievo, custode dei valori umani e spirituali alla base della formazione dei futuri Comandanti.

Come sottolineato, dunque, questo incontro e questa giornata speciale sono riusciti così a congiuare e a mettere in luce un significativo momento di condivisione e vicinanza tra Sua Santità e coloro che si apprestano a dedicare la propria vita al servizio della nazione. Regalando così un’emozione davvero speciale.