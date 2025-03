Accordo Comune-Ferrari. Arriva una seconda pista

Un accordo tra il Comune di Fiorano e la Ferrari farà nascere una nuova pista, accanto al tracciato esistente, garantendo al contempo nuove risorse per il verde pubblico fioranese. Il consiglio comunale, riunitosi giovedi presso Casa Corsini, ha infatti approvato il procedimento proposto da Ferrari S.p.A. che, previsto dalla normativa regionale, consente l’approvazione di progetti di interesse pubblico e la trasformazione di insediamenti imprenditoriali che comportino varianti alla pianificazione territoriale vigente. Ebbene, l’intervento approvato dall’aula prevede la realizzazione di una nuova ‘Test Track’ con officina dedicata, situata accanto all’attuale pista di prova per le vetture di Formula Uno, nell’area che ospitò il centro vaccinale Covid. La nuova pista sarà dedicata al collaudo delle vetture stradali prodotte da Ferrari, ed è facile prevedere spegnerà, per buona parte, le polemiche che accompagnano, periodicamente, questo tipo di test che oggi si svolgono anche sulla rete stradale ordinaria, generando doglianze social e non solo.

"Si tratta – il commento del gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiorano – di un progetto di grande rilevanza per il nostro territorio, non solo per il valore dell’investimento, ma soprattutto per il risultato ottenuto dall’Amministrazione Comunale, che porta a casa un importante risultato di cui godrà tutta la comunità". I benefici derivanti dall’intervento di Ferrari per il Comune di Fiorano, infatti, saranno destinati a opere di rigenerazione urbana, "per un valore complessivo – scrive il Pd – tale da consentire anche il recupero di due importanti parchi, ora cementificati, ad aree di verde pubblico". Parliamo del parco ‘De André’, situato a Fiorano, tra la circondariale San Francesco e via Braida e del parco ‘Di Vittorio’, collocato invece a Spezzano, in prossimità delle scuole ‘Menotti’.

"Un approccio innovativo, che dimostra la capacità dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Biagini di trasformare gli investimenti sul territorio in opportunità concrete per la comunità, frutto di una visione amministrativa attenta alla sostenibilità e alla qualità della vita dei cittadini", scrive ancora il Pd fioranese, mentre la casa del Cavallino rampante conferma, anche in questo caso, una particolare attenzione al territorio. Già espressa, nel tempo, attraverso altri interventi strutturali e infrastrutturali dei quali hanno beneficiato, a più riprese, i territori stessi. Poi c’è la nemesi: non più tardi di qualche giorno fa avevano infatti fatto il giro del web le immagini dei tifosi della ‘rossa’ che, in occasione dello shakedown di Leclerc e Hamilton, potavano le piante a bordo pista per assicurarsi una migliore visuale sul circuito fioranese che ospitava la ‘prima’ della SF-25.

Ebbene, considerato che il progetto della nuova pista darà nuova vita (anche) a due aree verdi fioranesi è il caso di dire che quanto è stato tolto verrà, in una certa misura, restituito.