Addio a don Enzo Solieri "Un sacerdote generoso, sempre presente per tutti"

di Jacopo Gozzi

Lutto nell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola: si è spento ieri mattina all’età di 81 anni don Enzo Solieri, storico parroco di San Matteo Apostolo e Sant’Anna ai Torrazzi. Al momento del decesso il sacerdote si trovava al Policlinico di Modena, dove era stato ricoverato in seguito alle complicanze derivanti da un’infezione da Covid19.

Nato il 3 giugno 1941, Enzo Solieri fu ordinato sacerdote il 24 giugno 1965 nella chiesa di San Lazzaro a Modena dall’allora arcivescovo monsignor Giuseppe Amici. Parroco di San Matteo Apostolo dall’8 dicembre 1976, fu legatissimo alla splendida chiesetta del XII secolo e alla comunità locale. Proseguendo la missione di don Nino Bozzoli Malerba, ripristinò la tradizione della sagra, che si svolge ogni anno alla fine di settembre e attualmente culmina con una suggestiva processione sull’argine del fiume Secchia.

"Don Enzo – raccontano i fedeli – fu sempre generoso con la nostra comunità, dove contribuì a restaurare l’antico organo Colonna-Traeri, la pala della Vocazione di San Matteo e, dopo il sisma, il campanile". Per anni professore di filosofia al liceo scientifico Wiligelmo, don Solieri rifletteva la sua preparazione culturale nelle omelie e nelle conversazioni con i fedeli, che lo ricordano come un uomo colto, onesto e schietto, che dedicò sempre grande importanza alla sincerità dei rapporti umani.

"Si esprimeva in modo diretto, senza giri di parole – testimoniano i parrocchiani di Sant’Anna ai Torrazzi – ma lo faceva sempre per il bene della comunità. Nominato parroco nel 1998, era sempre presente per coloro che avevano bisogno e amava stare in mezzo alle persone: nonostante da molto tempo soffrisse di gravi problemi di vista, ogni anno attendeva con trepidazione le benedizioni pasquali per recarsi nelle case dei fedeli e conoscerli di persona. Nelle ultime settimane era molto preoccupato per la malattia che lo aveva allontanato dalle celebrazioni nelle sue parrocchie". Un altro tratto che i fedeli amano ricordare di don Solieri è la generosità: insieme alla comunità Redemptor Hominis di Sassuolo, ogni anno a Natale organizzava una raccolta fondi da devolvere ai bisognosi del Paraguay, al fine di aiutare materialmente la popolazione delle aree più remote e disagiate del paese.

"Capitava spesso – raccontano i parrocchiani – che contribuisse personalmente con donazioni cospicue quando i fondi raccolti non erano sufficienti".

Il suo altruismo è noto in tutta la diocesi anche in merito alla costruzione della palestra Giovanna d’Arco di via Argentina, fortemente voluta dal parroco, che contribuì di tasca propria per finanziare e portare a termine il progetto. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 a Modena nella chiesa di Sant’Anna ai Torrazzi.