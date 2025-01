Addio a Vittorio Reggiani: "Impegnato per i più fragili. Lascia un grande vuoto"

"Ci lascia un collega che ha esercitato con passione e capacità il suo ruolo di consigliere". L’Amministrazione comunale comunica la scomparsa del consigliere comunale del Partito Democratico Vittorio Reggiani: si è spento a 56 anni per malattia. "Reggiani – fanno sapere dal Comune – era nato a Modena l’8 marzo 1968. Laureato in Scienze politiche con indirizzo storico-politico all’Università di Bologna, era stato eletto consigliere una prima volta nel 2019 e riconfermato nel 2024 con 389 preferenze. Nell’attuale consigliatura era stato nominato presidente della Commissione servizi".

"La morte del consigliere Vittorio Reggiani ci strazia – ha commentato il sindaco Massimo Mezzetti a nome di tutta la Giunta –. Ci lascia un collega che ha esercitato con passione e capacità il suo ruolo di eletto. Sono senza parole al pensiero di non vederlo più sui banchi del Consiglio ed esprimo le condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Cinquantasei anni, sposato, 4 figli, Vittorio Reggiani dopo aver lavorato al Ceis Modena, è stato direttore del San Filippo Neri e dell’Ipab San Paolo e San Geminiano. Dal 2007 lavorava nelle politiche abitative, prima nel Comune di Sassuolo poi in tutto l’ambito di Modena e provincia. Dal 2002 al 2016, con la moglie e i figli, ha abitato alla Comunità familiare La faretra del Ceis, accogliendo 15 minori. Era membro della comunità di famiglie Venite alla festa e socio di Banca etica, cooperativa Oltremare, coop. sociale Eorté, Gas La festa e associazione Libera.

Al messaggio del Comune si aggiungono le parole dei segretari del Pd provinciale e cittadino Stefano Vaccari e Federica Venturelli, e del capogruppo in consiglio comunale Diego Lenzini: "Esprimiamo il profondo cordoglio di tutta la comunità modenese del Partito Democratico e del gruppo consiliare, e rivolgiamo le condoglianze a familiari, amici e compagni che hanno condiviso con lui l’impegno e la passione per il volontariato e la politica". Vicinanza anche dal gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia che "esprime sincere condoglianze ai parenti. Il ricordo che rimarrà del consigliere Reggiani è quello di una persona onesta e corretta a cui abbiamo sempre riconosciuto il leale senso delle Istituzioni". Cordoglio anche di M5s ("Modello di impegno verso i più fragili, lascia un vuoto profondo") e Lega ("Fortemente impegnato per la comunità" scrive Bertoldi).

E poi, sui social, arriva il messaggio di cordoglio anche dell’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli: "Sono molto rattristato – scrive su Facebook – dalla scomparsa di Vittorio. Da sindaco di Modena e prima ancora da componente della comunità del partito democratico avevo imparato a conoscere ed apprezzare le sue qualità, la sua generosità e l’impegno sociale. Ci mancherà tanto". Acer Modena si unisce al dolore della comunità: "Vittorio è stato un punto di riferimento per l’ente e per tutti i colleghi, portando le sue qualità umane oltre che professionali all’interno della struttura". I funerali di Reggiani si terranno oggi alle ore 15,15 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco.

r.m.