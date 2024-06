Addio al geometra Folli: "Fu pioniere e maestro, si è speso per gli altri"

"Era il 1965, ben cinquantanove anni fa, quando mio padre Franco iniziò a esercitare l’attività di amministratore di condominio. In un certo senso, per questa città, fu un vero e proprio pioniere".

E’ proprio con queste parole che la figlia Daniela riavvolge il nastro per ricordare Franco Folli, geometra ed esperto operatore del settore immobiliare, morto ieri all’età di 85 anni.

"Era un uomo di buon senso e di grande passione, un uomo che teneva davvero a ciò che faceva, a quello che metteva in campo – continua la figlia –. Lo ha sempre dimostrato: come noto, dopo essere stato presidente nazionale dell’Anai, fu socio fondatore di Anaci, l’associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari. Per lui, l’Anaci, era un po’ come un terzo figlio...".

Non solo. "Per questo settore e per questa città fu come un maestro. A Modena era molto conosciuto, e tutti lo ricordano con grande affetto: era un uomo profondamente altruista e professionale, motivo per cui in tanti si sono sempre voluti affidare a lui – prosegue la figlia Daniela –. Lui nacque come geometra, ma si buttò in questa nuova avventura a soli venticinque anni: allora era tutto nuovo. Fu uno dei primi amministratori di condominio in questa città". In una lunga, lunghissima carriera, portata avanti con tenacia e passione, Folli "ha potuto assistere a tanti cambiamenti del settore, che lui ha sempre seguito con grande attenzione, fino all’ultimo – conclude la figlia Daniela –. Si è sempre speso per gli altri e questo è stato evidente agli occhi di tutti, perché le persone lo hanno sempre interpellato nel corso degli anni e lo hanno sempre tenuto vicino a sé.

Un uomo, mio padre, guidato dalla passione e dal buon senso".

Parole e affetto che ora si uniscono all’unisono e disegnano il profilo del "professionista" e dell’"uomo" che fu Franco Folli "per questa città". Un uomo ricordato oggi proprio dalle parole della figlia Daniela, che riperccorre traguardi e ricordi legati al padre, molto conosciuto in questo territorio.

I funerali di Franco Folli si terranno domenica mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Montale Rangone.

