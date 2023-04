"Addio Antonio, i tuoi progetti proseguiranno"

Ci sarà oggi alle 15, nella chiesa plebana di Vignola, l’ultimo saluto ad Antonio Bagnoli, il 49enne vignolese che sabato scorso è morto a causa di un malore improvviso. Titolare dell’azienda di informatica Caleidoscopio srl, la sua generosità era conosciuta ben oltre la sua attività imprenditoriale. Storico volontario Avis, aveva infatti ideato il programma per organizzare le donazioni dei volontari. Inoltre, era molto conosciuto anche nel mondo del podismo, altra sua grande passione. Aveva partecipato, peraltro, anche a un’edizione della prestigiosa maratona di New York. Saranno quindi tanti, oggi, a piangere "Anto", a partire dalla moglie Paola, dalle figlie Arianna e Aurora, dalla mamma Renata e dalla sorella Roberta. Diversi sono stati, in questi giorni, anche i messaggi via social. Uno dei primi proviene proprio dalla sua azienda, la Caleidoscopio srl, che scrive tra l’altro sulla sua pagina Facebook: "Un grande vuoto è presente nei cuori di chi l’ha conosciuto, dalla famiglia ai clienti. È stato grazie a lui che negli anni ‘90 AVISNet, programma gestionale, ha avuto vita e ad oggi conta più di 1400 Avis italiane.

Purtroppo Antonio non sarà più presente per veder crescere il progetto a cui ha dedicato tempo, energie e speranze, un progetto che era non solo un lavoro ma, soprattutto, una passione. Le persone che amano ciò che fanno si riconoscono perché ci mettono sempre il cuore, e chi l’ha conosciuto sa che Antonio era così: metteva tutto sé stesso in ciò che faceva...Per tutti si tratta di una perdita immensa, ma Caleidoscopio continuerà a portare avanti la sua memoria e i suoi progetti con la stessa passione che Antonio ci ha insegnato e che ha sempre messo nel suo lavoro. Ciao Anto, ci mancherai".

L’Avis provinciale di Modena ha invece commentato, sempre via social: "Era il nostro "programmatore preferito", un riferimento sicuro, disponibile, instancabile e capace di dare soluzioni ad ogni tipo di problema informatico, compresa l’ultima sfida del nuovo sistema gestionale di cui ha seguito i tanti e complicati aspetti tecnici…Rivolgiamo un pensiero affettuoso alla moglie e alle figlie assieme ad un abbraccio che comunque mai potrà lenire un dolore così grande". E dal gruppo podistico Modenacorre & co: "Sabato è venuto a mancare l’amico podista Antonio Bagnoli della Polivalente di Castelnuovo Rangone e Modena Runners Club per la Fidal. Un caro saluto e condoglianze sentite da parte di tutti noi alla Famiglia. Ciao Antonio corri in cielo per sempre".

m.ped.