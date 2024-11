"Addio don Nicioli, porteremo avanti i tuoi progetti"

Si sono tenuti ieri a Riolunato, suo paese d’origine, i funerali di mons. Ezio Nicioli, scomparso a 94 anni, con larga partecipazione di fedeli e del Coro san Lazzaro di Modena.

Mons. Nicioli aveva infatti fondato nel 1980 e poi diretto per 42 anni questo famoso coro, mentre era sacerdote dell’omonima parrocchia modenese e poi di recente coadiutore delle parrocchie di Riolunato e Castello, proseguendo nella sua missione fino a che le forze glielo hanno permesso. Coi suoi 70 anni di sacerdozio e 94 anni di età, era il prete più anziano della diocesi modenese. Le esequie sono state celebrate da mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì, col cerimoniere della Curia mons. Biagini, il parroco don Luis ed altri dieci sacerdoti della provincia. L’arcivescovo di Modena, impegnato all’estero, ha mandato un messaggio di cordiglio. Durante la Messa i sentiti canti del coro san Lazzaro e del coro parrocchiale di Riolunato, che hanno così espresso il loro affetto a mons. Nicioli. "Ci hai trasmesso con la tua simpatia ed empatia - hanno ribadito i coristi del S.Lazzaro – che è bello cantare apprezzando la gioia dello stare insieme. Questo era il tuo Coro e lo porteremo avanti finché avremo vita non mancando di ringraziare il Signore per averti conosciuto ed apprezzato".

Le comunità di Pavullo e Camatta si sono unite al dolore della famiglia Nicioli e del paese di Riolunato, "esprimendo il più sentito cordoglio per la scomparsa del caro don Ezio, che per tanti anni ha prestato servizio anche come confessore a Pavullo e ha celebrato a Camatta. Un grande abbraccio anche da parte di don Romeo Venturelli di Lama Mocogno, che a don Ezio è stato legato per tanti anni da una profonda amicizia e stima".

g.p.