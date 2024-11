Ago, spazio a ’Dance Dance Dance’. Laboratorio alla Palazzina dei Giardini

Sperimentare un modo diverso di visitare, capire e interpretare una mostra d’arte attraverso la gestualità e l’ascolto del proprio corpo, stimolando creatività e benessere. È l’obiettivo di ’Dance Dance Dance’, una speciale iniziativa rivolta al pubblico che stamattina alle 10 può partecipare al laboratorio che si svolge nell’ambito della mostra ’Naturale Innaturale. Dinosauri e altre creature’ (nella foto l’inaugurazione) allestita nella Palazzina dei Giardini ducali a Modena (Corso Cavour 2) che si propone di sviluppare le abilità espressive di ciascuno, attivando il movimento attraverso l’immaginazione, la musica e la relazione con le opere d’arte. L’appuntamento, proposto da Fondazione Ago, è condotto dalla danzatrice e coreografa Elisa Balugani, accompagnata dal musicista Enrico Pasini. Per partecipare non è necessario essere danzatori o avere particolari competenze, basta avere 18 anni. Per l’attività è consigliato un abbigliamento comodo. Il laboratorio consente di sperimentare come influiscono positivamente arti visive, danza e musica sul nostro corpo.

La partecipazione è gratuita, prenotazioni sul sito: www.fmav.org.