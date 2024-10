Ai campionati tricolori Gran Turismo Endurance il pilota sassolese Barbolini è d’argento

Nella gara di chiusura del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance la scuderia di Mirandola Imperiale Racing ha ottenuto un buon quinto posto assoluto grazie alla Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 affidata a Alessio Deledda, Kevin Gilardoni ed Ugo de Wilde. L’equipaggio ha messo a segno una buonissima gara, all’insegna della concretezza, riuscendo a restare lontani dai problemi nelle primissime e caotiche fasi di gara e mettendo a frutto un ottimo passo gara consentendo di salire progressivamente la classifica. Sfortunata, invece, la gara della seconda Lamborghini del team modenese, nelle mani di Giuseppe Fascicolo, Alexander Bowen e Dmitry Gvazava, rimasta danneggiata irreparabilmente da un avversario nelle prime fasi di gara, costringendo i portacolori di Imperiale Racing ad alzare bandiera bianca e salutare il primo posto. Sempre nell’ultima gara del campionato tricolore Gran Turismo Endurance, a Monza, il sassolese Edoardo Barbolini (nella foto) ha potuto festeggiare il secondo posto di categoria GTCUP AM, concludendo sul podio una stagione più che positiva, a bordo della Lamborghini del team Invictus. Brindisi e podi anche per il team di Nonantola di Andrea Giannetta, G – Motorpsort, che nella penultima tappa del campionato FX Racing Weekend, al Mugello, ha messo a segno una doppietta con i propri piloti Vito Di Bello e il rientrante Saul Gorlato.

In gara 1 i portacolori del team modenese si sono dovuti accontentare del secondo e terzo posto, mentre in gara 2 Di Bello e Gorlato hanno concluso immediatamente alle spalle del leader del campionato Andrea Masci, ma una penalità inflitta a quest’ultimo per un’irregolarità nella procedura di partenza ha consentito ad entrambi di guadagnare una posizione e di siglare una bella doppietta. Soddisfazione ad Imola anche per il pilota maranellese Marco Zanasi, protagonista nelle finali Mondiali Ferrari. Il modenese, a bordo della vettura della casa del cavallino rampante curata da Pinetti Motorsport, grazie a due gare condotte all’attacco, è riuscito a terminare terzo.

Giampaolo Grimaldi