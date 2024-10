Al parco laghetto di Modena est un party di inizio attività

Domani alle 15 sarà un vero e proprio party a dare il via alle attività di animazione del parco laghetto di Modena est dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione integrata avviato in aprile.

Dopo il taglio del nastro sarà aperta l’attività di pesca libera ed è in programma un apericena con musica (a pagamento). L’appuntamento sarà anche l’occasione per fare il punto sugli sviluppi del progetto ’Partecipa’, con l’illustrazione di quanto realizzato e della prospettiva immaginata dalle associazioni per far rivivere di nuovo il Laghetto.

L’intervento di riqualificazione integrata sviluppato dall’ufficio Sicurezze e dal settore Lavori Pubblici dell’Amministrazione comunale, del valore complessivo di 333mila euro con un cofinanziamento regionale di 156mila euro, integra lavori di riqualificazione degli spazi con un percorso partecipato che coinvolge diverse realtà associative del quartiere sull’esempio delle iniziative già realizzate in altre aree verdi della città come, per esempio, quella di via Donati o, con avvio nei prossimi mesi, il parco intitolato a Sandro Pertini. L’obiettivo è rendere di nuovo il luogo vivo e frequentato, migliorando la sicurezza urbana e contrastando i fenomeni di microcriminalità. Attraverso il percorso partecipativo realizzato al laghetto di Modena Est, infatti, si vuole giungere alla definizione di una gestione condivisa dello spazio riqualificato e di favorire la frequentazione del parco.