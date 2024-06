Al Torri arriva la capolista. Modena sfida Collecchio

Grande attesa per quello che è un vero e proprio big match che avrà luogo al diamante Torri questo fine settimana. La leader della serie A, il Collecchio Parma, gioca oggi a Modena per cercare di cogliere un bottino pieno che le permetterebbe di acquisire la matematica certezza di accedere ai play off scudetto 2024. Gli avversari saranno i gialloblu di Pisano, pronti a dare battaglia a testa alta oltre ogni ostacolo: sarà basilare al di là di quello che sarà il risultato finale, dare corpo a tutte le energie mentali e tecniche per cercare di impegnare i capoclassifica. Gli Ospiti, che fanno la loro arma vincente in una grande copertura nei ruoli diamante, vantano ad oggi 13 vittorie e una sola sconfitta. Reduce da chiari segnali di luce dopo momenti bui iniziali, la Comcor ha una possibile arma vincente poco sfruttata in passato per farsi valere, vale a dire il cercare di proporsi con un gioco "forzato" in attacco, con molta velocità sulle basi, con i giocatori pronti a spingere a casa base per punti pesanti, con tanta autostima e cercando di cambiare pelle e tattica quando è il momento. Viste le carte in tavola, a Modena si spera che Collecchio dovrà sudare la sua vittoria. Come da parte tutti i team, urge sfruttare al massimo anche pochi punti deboli del Collecchio, che sfrutta al massimo il monte di lancio oltre a praticare un gioco sempre forzato e di potenza.

"Siamo sulla giusta strada partita dopo partita - ha dichiarato il manager Pisano - consapevoli dei nostri mezzi: i ragazzi ci credono sempre più, gara dopo gara, vogliamo migliorare. Ad oggi non conosciamo il nostro potenziale tecnico da mettere in luce nelle ultime otto gare della prima fase di qualificazione - continua – siamo carichi di tanti stimoli per mettere in campo una nuova filosofia, pari al gioco vincente degli ospiti. Siamo senza pressioni, vogliamo salire la montagna e muovere la classifica generale". Fiducia massima e top secret sulla formazione gialloblu e line up, salvo i partenti Dall’Olio e Calero. Comcor Modena propone in attacco mb 226, squadra forte dei bomber Russo e Bianchi mb 333, mb 286 di Tamburini, media punti lanciatori 3,77. Gli ospiti vantano una media attacco mb 277, media punti 1,22. Grande attesa alle 15 come detto, con Dall’Olio in gara uno punti 4,97 opposto imbattuto Fabiani punti 1,32. Gara è prevista alle 20: a difesa dei colori gialloblu vede sul monte Calero punti 1,13 con l’imbattuta bestia nera Gongora, media punti stellare 0,68. Serie C.

Modena - Old Parma domani. Softball. Crocetta - Dream Team Reggio & Modena domani.

Giorgio Antonelli