Al via i lavori delle nuove medie: "Un investimento da 14milioni"

Al via i lavori di costruzione delle nuove Scuole Medie Raimondo Montecuccoli a Pavullo, nel nuovo polo adiacente allo Stadio Giuseppe Minelli. "Il cantiere è già operativo e al lavoro – fa sapere il sindaco Davide Venturelli -. L’obiettivo è quello di ultimare i lavori entro il 30 marzo 2026 e di realizzare i collaudi entro il 30 giugno dello stesso anno, così da fornire un nuovo spazio formativo all’avanguardia per i nostri ragazzi e le nostre ragazze nel più breve tempo possibile". Il progetto prevede anche lo smantellamento dell’immobile di Viale Guglielmo Marconi 17 che ospita le attuali scuole medie (esclusa la palestra "Anna Ascari") nel rispetto degli obblighi imposti dal PNRR riguardo il non consumo di suolo. Al suo posto sorgerà un grande parcheggio a verde a servizio del Centro storico e delle scuole superiori, "un altro intervento fondamentale per migliorare l’accessibilità del capoluogo, rispondendo sia alle necessità commerciali, sia a quelle turistiche", commenta il sindaco che spiega: "I 14 milioni di euro di contributo ottenuti con il PNRR dalla nostra Amministrazione permetteranno di costruire un nuovo edificio scolastico per la nuova scuola secondaria di primo grado in sostituzione della scuola media Raimondo Montecuccoli che sarà un vero fiore all’occhiello per il nostro territorio, completamente alimentato da energie rinnovabili e con aule tecnologicamente innovative". Il primo cittadino ricorda che la nuova scuola media "è un tassello importante del nuovo campus scolastico che stiamo progettando nella zona dello stadio Giuseppe Minelli, che sarà possibile realizzare anche grazie all’acquisizione di ulteriori cinque ettari di terreno acquisiti grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio".

Walter Bellisi