Alcatraz, gli architetti aprono la sede

RS2 Architetti srl stp apre una nuova sede a Modena "per seguire più da vicino il progetto di rigenerazione Modena Life" che prevede la ristrutturazione di 40mila metri quadrati dell’Ex Direzionale Manfredini in viale Corassori.

La nuova sede che – sarà inaugurata domani a partire dalle 16,30 – consentirà di monitorare il Progetto e la Costruzione e rispettare le tempistiche di questo intervento cruciale per lo sviluppo della città. La presenza diretta sul territorio con un hub strategico promuoverà le necessarie sinergie per sviluppare progetti che rispondano alle sfide contemporanee della città.

"Siamo entusiasti di presentare il progetto Modena Life, concepito non solo per rigenerare, ma anche per innovare ed ispirare – ha dichiarato Franco Rebecchi, uno dei fondatori di RS2 Architetti –. L’architettura deve creare valore sociale e ambientale, ponendo le persone al centro del processo. Il nostro obiettivo è dare nuova vita ai luoghi dismessi della città, trasformandoli in spazi vibrante e significativa. Siamo convinti che attraverso questo progetto si possa restituire alla collettività spazi rigenerati che diventeranno veri e propri catalizzatori di sviluppo sociale ed economico per Modena"

Fondata 24 anni a Carpi fa da un gruppo di esperti e ora attiva in tutta Italia e all’estero, RS2 Architetti si distingue "per un approccio olistico alla progettazione e per l’impiego di tecnologie digitali innovative". La società è specializzata "nella progettazione di grandi comparti industriali e edifici complessi, gestendo ogni fase del processo, dalla pianificazione urbanistica alla realizzazione finale".

Nel 2017, RS2 Architetti ha lanciato bimO open innovation, una startup dedicata alla digitalizzazione nel settore delle costruzioni. Grazie all’uso della metodologia BIM e dei Digital Twin Cognitivi, bimO ottimizza i processi di progettazione e gestione degli asset lungo l’intero ciclo di vita degli edifici.