Alessandro Venturelli, colpo di scena dopo le segnalazioni a Bucarest: indagini prorogate

Modena, 7 ottobre 2024 – ll giudice stamattina nell’ambito dell’udienza per l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura ha disposto una proroga di sei mesi per effettuare ulteriori indagini sulla misteriosa scomparsa di Alessandro Venturelli.

Un colpo di scena legato a concrete segnalazioni di avvistamento del ragazzo a Bucarest, dove si trova ora la mamma Roberta Carassai. Sul posto infatti stanno effettuando ricerche insieme alle forse dell’ordine locali per verificare due segnalazioni precise. Da parte di altrettante persone che sostengono di aver visto Alessandro e di avergli parlato. Presente stamattina in tribunale l’avvocato della famiglia Giovanna Ferrari e il papà del giovane, Roberto Venturelli.

L’avvocato della famiglia Giovanna Ferrari e Roberto il papà del giovane scomparso; nel tondo Alessandro Venturelli

"Rimane aperto per sei mesi il fascicolo per sequestro di persona contro ignoti. Il giudice ha concesso altri sei mesi di indagini suppletive alla luce delle segnalazioni che sono pervenute dalla Romania – ha spiegato l’avvocato Ferrari -. Abbiamo un po’ di tempo per provare a cercare Alessandro, grazie soprattutto alla squadra mobile che ha prontamente portato materialmente in udienza le segnalazioni e quindi si aprirà questa nuova collaborazione con la polizia romena. L’appello della mamma ‘non lasciateci soli’ è stato ascoltato, credo che lei sia sempre stata supportata; nel mio piccolo ho sempre avuto un riscontro positivo e di ascolto con le istituzioni con cui abbiamo avuto occasione di confrontarci".

Le parole del papà

"Sei mesi in più sono comunque fondamentali – Roberto Venturelli –. Grazie all’avvocato e tutti quelli che si seguono si riescono a fare delle grandi cose. Le segnalazioni concrete sono quelle fatte in questo modo: se Alessandro viene individuato va segnalato alla polizia locale, del luogo e va fatta denuncia. L’unico modo per essere presa in carico è questo: perché se vengono trasmesse in altro modo, nessuno le considera. Soprattutto all’estero è più complicato: la polizia di Modena di può attivare nel momento in cui c’è dall’altra parte una segnalazione concreta con tanto di denuncia. E’ questo è stato il caso perché due persone lo hanno riconosciuto e hanno fatto la denuncia. Così la polizia di Modena è riuscita ad attivare questa procedura. La segnalazione è arrivata da due persone del luogo, hanno visto mio figlio bene. Una è una tabaccaia. Per adesso va bene così, ora cerchiamo di approfondire. Visto che ora anche la polizia locale lo cercherà”.