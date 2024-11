Alessia, musicista nata. Brano inedito a 15 anni

Nei giorni scorsi una nuova cantante di 15 anni, Alessia Neri residente a Lama Mocogno, ha fatto uscire il suo nuovo inedito dal titolo ’Will I Ever Win’. "Brano bellissimo – dicono i suoi tanti estimatori – che siamo certi avrà successo". Così Alessia descrive se stessa, e la sua grande passione: la musica. "Il canto è sempre stata una passione e ho iniziato a prendere lezioni a 8 anni. Dopo un paio di anni ho aggiunto le lezioni di piano. Mi piaceva l’idea di potermi accompagnare mentre cantavo. Ho sempre interpretato cover delle artiste più diverse cercando il genere in cui mi riconoscessi meglio e ho iniziato a registrare in studio alcune di queste. Nel frattempo – prosegue la giovane cantante – mi è stato proposto di far parte di una band della scuola Bononcini per un progetto di musica d’insieme. Prima come tastierista e poi come cantante. Esperienza fantastica, fa crescere molto, sviluppa la consapevolezza del palco e il senso di gruppo. Una svolta importante e costruttiva è arrivata con il mio insegnante di pianoforte Fabio Schimmenti che all’interno del percorso di formazione mi ha dato la possibilità di imparare il processo di lavorazione di un brano musicale inedito, in particolar modo lavorando con sessioni di registrazione in studio che mi hanno permesso di conoscere e usare la mia voce per incidere. Sperimentarsi, seppur in modo didattico, con la creazione di un brano è stata un’esperienza entusiasmante. Nel tempo – continua Alessia – ho imparato ad essere più consapevole del lavoro che stavo facendo riuscendo a dare il mio contributo nell’esecuzione del brano. Nel frattempo ho continuato le lezioni di canto. La mia vocalcoach Rosalia Spanò mi sta affiancando e sostenendo fornendomi tutte le nozioni che mi servono per affrontare un’esibizione a 360 gradi. E’ un percorso didattico che ha portato alla pubblicazione di sette brani inediti, sia in italiano che in inglese e molti di genere diverso. ‘Will I ever win‘ è l’ultimo uscito ed è quello che più mi rappresenta musicalmente ed al quale sono più legata".

La 15enne Alessia frequenta il terzo anno del Liceo delle scienze umane, ed ha profili youtube, facebook, spotify: Alessia Neri instagram: alessianerivox.

g.p.