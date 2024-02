Alice Neri, l’urlo di Gaaloul: “Non l’ho uccisa io”

Modena, 21 febbraio 2024 – “Non sono colpevole, non c’entro niente con l’omicidio di Alice Neri”: è il grido di Mohamed Gaaloul, il tunisino accusato dell’omicidio della giovane mamma di 32 anni uccisa nel novembre del 2022. In tribunale a Modena si celebra la seconda udienza del processo in cui il tunisino è l’unico imputato per omicidio volontario e distruzione di cadavere.

Mohamed Gaaloul a processo per l'omicidio di Alice Neri

Nella precedente udienza è stata ammessa la costituzione di parte civile della casa delle donne contro la violenza e di Udi: le associazioni sono presenti in aula. Oggi il presidente della corte dovrà esprimersi sulle eccezioni sollevate dalla difesa tra cui l’annullamento dell’interrogatorio.

Non è presente in aula la mamma della vittima, Patrizia Montorsi che attraverso il proprio legale Cosimo Zaccaria chiede giustizia per la figlia.

All’inizio dell’udienza il presidente della corte, Ester Russo, si è rivolta all’imputato, invitandolo nuovamente a raccontare la propria verità con spontanee dichiarazioni o attraverso un interrogatorio, avendo invocato “verità” davanti ai giornalisti. “Non c’è verità se l’imputato di un fatto così grave non espone le proprie verità”, ha spiegato il presidente.

Intanto nella richiesta di ammissione testi da parte della difesa – a sorpresa – sono stati stralciati dalla lista due testimoni poiché risultano indagati. Si tratta di coloro che avevano in custodia la vettura della vittima in un deposito di Mirandola.

Sull’auto, infatti, erano emersi danneggiamenti e “manomissioni”: due cerchioni erano spariti. O meglio: quelli posteriori erano apparentemente stati sostituiti con altri.