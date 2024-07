Allarme baby gang . Aggressioni in centro, pestati altri due ragazzi

La scena si ripete praticamente ogni week end: il branco si avvicina alla vittima con una scusa, solitamente quella di chiedere una sigaretta o qualche spicciolo, poi partono le botte. Pugni, calci e strattoni a seguito dei quali la vittima cade a terra e il branco si allontana con il bottino: cellulari, cuffiette e contanti. Ancora minori vittime del gruppo di giovani nordafricani che in questi mesi è divenuto l’incubo dei ragazzini che frequentano il cuore cittadino ma, soprattutto, dei genitori. Sabato notte e domenica notte, infatti, altri due minori sono stati picchiati e rapinati al termine della serata trascorsa con gli amici. Le rapine sono avvenute ancora una volta in centro storico, nei pressi dei locali della movida. Secondo quanto denunciato dai ragazzini vittime delle aggressioni – entrambi minori appunto – il branco li avrebbe inizialmente accerchiati con la scusa di chiedere qualche spicciolo. Dopo di che entrambi sarebbero stati picchiati a mani nude dalla gang, composta da ragazzi nordafricani e rapinati del telefonino: unico oggetto di valore che custodivano addosso. Nei giorni scorsi e su queste pagine sono stati gli stessi genitori a denunciare gli episodi di violenza che hanno visto vittime i loro figli. La mamma di un ragazzino di 16 anni ha sottolineato lo stato di choc vissuto dal figlio; rapinato a pochi passi dal teatro Storchi mentre rientrava a casa, al termine di una serata con gli amici e probabilmente dallo stesso branco in azione in città. Ora sono in corso le indagini da parte degli agenti della squadra mobile della questura, da sempre particolarmente attenti al fenomeno. Sicuramente risulteranno utili le immagini delle videocamere della zona per cercare di identificare i balordi. Entrambe le vittime sono state subito raggiunte dagli agenti della volante, a seguito delle violente rapine e hanno sporto denuncia. Quello delle baby gang o comunque di questi raggruppamenti di ragazzini violenti, molti dei quali minorenni crea da tempo allarme sociale in città, soprattutto nel periodo estivo quando i minori (quindi soggetti più fragili) frequentano abitualmente le vie della movida. Tra l’altro lo stesso gruppo di giovani nordafricani, lunedì sera avrebbe aggredito anche un 30enne in via Bisi, nei pressi di via Vignolese. L’uomo era sceso per gettare la spazzatura, intorno alle 23 quando un giovane nordafricano lo avrebbe raggiunto per poi iniziare a parlare. Subito dopo sarebbero arrivati gli altri membri del gruppo che, insieme al ragazzino straniero avrebbero aggredito il 30enne con calci e pugni ma anche con un bastone, facendolo cadere a terra. Dopo averlo pestato, la gang lo avrebbe poi rapinato del telefonino che aveva addosso, intimandolo a consegnargli il denaro che, però, la vittima non aveva con sé. Quando il branco si è dileguato, il 30enne è stato soccorso da alcuni vicini che hanno subito chiamato la polizia. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della volante e i sanitari del 118, che hanno medicato la vittima.

Valentina Reggiani