"Alleanza con chi è affine ai nostri programmi"

"Nessuna preclusione ideologica, nessuna direzione politica precostituita: per le prossime amministrative decideremo territorio per territorio sostenendo le candidature e le forze politiche che più si rivelano affini ai nostri programmi".

Si è tenuta ieri mattina la presentazione dell’organo commissariale provinciale di Modena del partito della Democrazia Cristiana. L’incontro si è svolto alla presenza della commissaria regionale la parlamentare Simona Vietina, del vice commissario regionale Giorgio Cavazzoli, del commissario provinciale Erio Luigi Munari e del vice provinciale Armando Cabri.

"L’astensionismo del 40 per cento – ha spiegato Munari – ci induce a cercare il modo di ascoltare e di dare una risposta a queste persone, soprattutto ai giovani, in questo momento insoddisfatte dell’offerta politica attuale".

Per le amministrative di giugno "ci muoveremo senza pregiudizi, sostenendo le forze politiche e i candidati che più incrociano i nostri programmi: il rispetto dei valori religiosi, il sostegno delle famiglie e dei pensionati, il diritto alla formazione dei giovani, la tutela dei diritti e dei doveri di chi arriva in Italia per lavorare".

Siamo una formazione, prosegue il commissario provinciale, "ispirata al dialogo, all’ascolto delle concrete richieste dei cittadini che chiedono una ‘buona politica’, mossi dall’entusiasmo che l’Italia ha respirato nei suoi anni migliori, quelli in cui era al centro della scena politica ed economica internazionale, in una società pervasa da un benessere diffuso".

La notizia del radicamento territoriale della Democrazia Cristiana "si è diffusa velocemente e a noi si sono già avvicinati tanti amici interessati a collaborare. Nei prossimi mesi saremo impegnati nel consolidamento della rete provinciale, che sarà funzionale all’organizzazione di iniziative e momenti di confronto, all’insegna del dialogo con coloro che sentiranno affinità al nostro progetto, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali".

Entusiasta la parlamentare Vietina: "Sono onorata di poter mettere a disposizione la mia esperienza di parlamentare e di amministratrice per la Democrazia Cristiana, un partito che sento da sempre molto vicino ai miei ideali, che vanta una solida tradizione, con l’obiettivo di coinvolgere nella vita politica coloro che non si riconoscono nelle attuali formazioni, che spesso preferiscono i toni urlati e demagogici al buon senso e alla moderazione".