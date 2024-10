Alleanza Verdi Sinistra: "Giustizia sociale e servizi, in prima linea per il territorio"

Prosegue il percorso di Alleanza Verdi Sinistra per unire i mondi rosso e verde sui temi della "giustizia sociale, dell’ambiente, della pace e della convivenza". Dopo la positiva esperienza alle europee e alle amministrative, "oggi allarghiamo la collaborazione a Possibile, alle liste civiche e all’associazionismo. Un percorso fino ad ora premiato dagli elettori: sosteniamo Michele de Pascale sulla base di un preciso accordo programmatico che prevede di introdurre segnali importanti di rinnovamento e discontinuità nelle politiche regionali" fanno sapere da Alleanza Verdi Sinistra.

"Vogliamo essere artefici di una transizione ecologica e sociale che non lascia indietro nessuno, che dia opportunità di realizzazione a tutti, che faccia diventare la giustizia sociale un principio realmente applicato, garantendo servizi e qualità della vita a tutti, con attenzione soprattutto verso chi ha meno, chi non vede tutelati i propri diritti, che soffre per mancanza di casa, di lavoro o di salute – proseguono –. Crediamo che la nostra Regione abbia bisogno di un segnale forte di cambiamento. Le politiche per la salute, il tema della qualità ambientale, le politiche energetiche, il rapporto tra lavoro, dignità e competitività, la sicurezza idraulica a fronte dei cambiamenti climatici, il tema della casa, delle nuove povertà e dei servizi per gli anziani, sono tutti punti strategici su cui proponiamo agli elettori un progetto politico per far diventare l’Emilia-Romagna a tutti gli effetti una regione europea, sostenibile e solidale. Per questo chiediamo agli elettori di votare Alleanza Verdi Sinistra, per diventare forza di cambiamento e per portare coerenza ed equità nel governo della nostra Regione".

Nel dettaglio, i candidati di Alleanza Verdi Sinistra per la circoscrizione di Modena sono Paolo Trande, medico, Giorgia Bartoli, responsabile Innovazione e Sviluppo della Cooperativa sociale L’Angolo, Tamara Calzolari, assessore servizi sociali di Carpi, Francesco Cigarini, impegnato nel sociale e consigliere comunale Fiorano Modenese, Alessandro Di Bona, ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), lista civica Nonantola Progetto 2030.

Poi, Fabio Ferretti, che lavora in teatri, compagnie e festival a Milano e in Europa, Linda Fusara, impegnata nel mondo della scuola e infine Anna Paragliola, educatrice professionale ed ex dirigente sindacale.