All’ufficio postale si rinnova il passaporto

Nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale – presso l’Ufficio di Poste Italiane di Sorbara, in Via Ravarino Carpi 150, è attivo un ulteriore nuovo servizio. I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Bomporto possono attivare la richiesta del passaporto e del rinnovo, presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale senza doversi recare alla Questura competente per territorio, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio. Si tratta di un ulteriore obiettivo del Progetto Polis che mira non solo a favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese ma anche a semplificare la vita dei cittadini.