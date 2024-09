Amici della Musica Incontro tra epoche e stili

"Troveremo assonanze inaspettate anche in repertori molto distanti fra loro", sottolinea Simone Guaitoli, vicepresidente degli Amici della Musica di Modena che ieri hanno ‘svelato’ il programma della loro stagione autunnale: dieci appuntamenti che spaziano fra le epoche, gli stili e i generi, dal Rinascimento alla musica di oggi, passando per l’opera lirica e il jazz, "con alcune perle, fra cui anche un concerto speciale nella meravigliosa abbazia di Nonantola", aggiunge Guaitoli. Al centro dell’attività modenese degli Amici (con la direzione artistica del Maestro Claudio Rastelli) sono i ’Concerti d’oggi’ che trovano il loro palcoscenico ideale all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est, uno spazio non ‘istituzionale’ che invita a esplorare nuovi percorsi e in questa stagione si aprirà anche alla musica antica. In molti concerti, peraltro, le pietre miliari della classica incontrano brani di oggi, riflessi della contemporaneità.

Il cartellone autunnale degli Amici debutterà domenica prossima alle 17 proprio al Rosso Tiepido con una Liederabend, un concerto in cui il pianista Gabrio Taglietti (con il soprano Erika Tanaka) volerà dai brani composti da grandi musicisti sui versi di Joseph von Eichendorff, poeta tedesco dell’Ottocento, fino a composizioni più recenti. Domenica 13 ottobre, sempre all’Hangar, la cantante Renata Fusco e i liutisti Domenico Cerasani e Massimo Lonardi ci porteranno più a ritroso nel tempo, nel Rinascimento de ’La bella Franceschina’. E poi due eventi di spicco, il 29 novembre il quartetto jazz dell’ammiratissima contrabbassista Federica Michisanti, vincitrice di innumerevoli premi, e il 4 dicembre la violinista israeliana Nurit Stark, primo violino del Quartetto Prometeo, con il violoncellista Giovanni Gnocchi, docente al Mozarteum di Salisburgo. Il 2 e 3 novembre alla chiesa di San Carlo il Conservatorio Vecchi Tonelli presenterà la sua produzione de ’Il cappello di paglia di Firenze’ di Nino Rota con l’orchestra diretta da Paola Andreoli, i cantanti allievi di Maria Pia Ionata, Katja Litting e Raina Kabaivanska, e il coro Gazzotti diretto da Giulia Manicardi. E per chiudere il 2024, domenica 15 dicembre un omaggio a Gabriel Fauré, nel centenario della morte, con il pianista Marco Gaggini e tre giovani talenti.

Nel cartellone degli Amici si incastonano anche i quattro appuntamenti dell’Autunno Musicale Nonantolano che prenderà il via domenica 27 ottobre all’Abbazia di San Silvestro con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, diretta da Alessio Venier, che abbinerà il Terzo e Quinto Concerto Brandeburghese di Bach alla Suite Antique scritta da John Rutter alla fine degli anni ‘70.

I successivi tre concerti, sempre la domenica pomeriggio, si terranno al teatro Troisi: il 10 novembre il trio composto da tre prime parti dell’Orchestra nazionale della Rai, la violinista Valentina Busso, il violoncellista Eduardo Dell’Oglio e il pianista Francesco Bergamasco, il 24 novembre il pianista Alberto Chines (che eseguirà anche la trascrizione per pianoforte della ’Sagra della Primavera’ di Stravinskij) e il 1° dicembre un altro eclettico virtuoso della tastiera, Orazio Sciortino, che dai ’Drei Klavierstücke’ di Schubert arriverà fino alla ’Danze romene’ di Bartok e a una sua composizione.