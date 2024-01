Anche quest’anno la dea bendata snobba Modena

Un solo biglietto vincente nel Modenese ed è stato venduto a Carpi (Q276978) dove un anonimo fortunato porterà a casa 20mila euro. Sono due anni infatti che Modena e provincia viene solo lambita dalla buona sorte dopo che nel 2022 aveva conquistato il secondo secondo premio con un biglietto venduto a Formigine.

Gioisce invece la Romagna visto a Rimini è stato comprato il biglietto da un milione di euro, bene anche Bologna e Parma. Va detto che con la nostra provincia, negli anni, la Dea bendata è stata particolarmente generosa. Nel 2022, come detto, a Formigine piovvero ben 2,5 milioni. Appena dieci anni prima – se guardiamo alle probabilità di vincere, parliamo di un’inezia – nel 2012 e 2013, ci fu una clamorosa doppietta. In quell’occasione la coincidenza fu molto particolare: la fortuna, infatti, scelse di viaggiare in autostrada.

Nel 2012 il biglietto vincente venne venduto alla stazione di servizio Secchia est, sulla A1. Quello dopo, si sposto semplicemente dall’altra parte, area di servizio Secchia ovest. E se nel primo caso i milioni erano stati due (secondo premio), nel 2013 nel dorato Autogrill venne grattato il biglietto col primo premio, cinque milioni di euro. Ma le curiosità non sono finite qui: se è lecito immaginare che il ’Paperone’ del 2013 si sia goduto, in questi anni, il suo nuovo patrimonio, un discorso diverso va fatto per quanto riguarda l’anno precedente: in quell’occasione – clamoroso – il premio non venne mai ritirato. I due milioni di euro rimaserò lì, ad aspettare il loro promesso, che però non si fece mai vivo. Forse anche per queste fortunate premesse, in regione la nostra provincia ha risposto ’pronto’ anche quest’anno alla chiamata della Lotteria.

Sono stati 616.570 i biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti in Emilia-Romagna, con un aumento del 14% rispetto a un anno fa, quando ne furono acquistati 540.750. La provincia di Bologna, riporta Agipronews, si conferma leader con 223.890 tagliandi (+18,2%), davanti a Modena che chiude a quota 83.390 (+17,3%).