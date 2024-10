Ancora tanti rimpianti per mister Bisoli : "Perchè hanno annullato il terzo gol?"

C’è grande rimpianto nel post gara di Pier Paolo Bisoli, che per 88’ ha accarezzato il profumo della prima vittoria esterna della stagione, evaporato con una disattenzione sul corner da cui è nato il 2-2 calabrese. "E’ l’ennesima beffa di questo inizio di campionato – le sue parole - all’ultimo secondo prendi un gol su calcio piazzato per disattenzione e comprometti in parte una prestazione ottima. Eravamo in emergenza e dispiace non portare a casa i tre punti. Ora questa sosta ci serve per recuperare qualche giocatore, tutti i giocatori sostituiti mi hanno chiesto il cambio per crampi, come Abiuso e quando perdi l’uomo che tiene palla forzatamente ti abbassi. E’ stato bravo Alberti a darci una mano, ma ancora non è in condizione, ma siamo sulla buona strada". Bisoli sottolinea il carattere della sua squadra. "Abbiamo un grande gruppo fatto di grandi uomini -prosegue – siamo stati lì tutti insieme anche dopo aver subito gol al primo tiro preso, abbiamo lottato da squadra. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo pur controvento che nel primo a favore, abbiamo fatto gol, poi mi devono spiegare perché hanno annullato il terzo. Questa prova fa parte di un piccolo processo di crescita e sono certo che nel ritorno queste gare le vinciamo".

Quella del ’Ceravolo’ è stata una domenica speciale per Riyad Idrissi, al primo gol fra i professionisti. "Sto vivendo tante belle emozioni – spiega il classe 2005 – tutte indescrivibili. Il primo gol fra i professionisti è quello per cui ho fatto tanti sacrifici, mi passano in testa tante immagini, dai primi giorni in cui i miei genitori mi portavano a Cagliari facendo 100 chilometri ad andare e 100 a tornare, sacrifici che vengono ripagati. Ma già da domani si cancella tutto e si pensa alle prossime gare. La gara? C’è rammarico perché eravamo a un passo dalla vittoria ma c’è stata un po’ di sfortuna nella carambola del 2-2, non è un alibi, ma ora dobbiamo lavorare per evitare gli stessi errori". In casa catanzarese mister Fabio Caserta è onesto sulla prova dei suoi. "Non abbiamo disputato una buona gara – le sue parole – anche se eravamo partiti bene con aggressività creando tanto. Dovevamo star più attenti sui due gol, il primo sugli sviluppi di corner e il secondo su quel contropiede in cui ci siamo fatti trovare scoperti, una rete che ha cambiato l’inerzia della gara. I ragazzi però sono stati bravi fino alla fine a crederci e nel finale potevamo anche vincerla, non so perché non sia stato fischiato quel rigore su Pittarello nel finale: per me il fallo di Botteghin era netto, peccato perché di poteva addirittura vincerla dopo averla rischiata di perdere".