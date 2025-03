Angelo ed Alex Curocchi soci benemeriti dell’Avis

Due nuovi ‘Soci Benemeriti’ per Avis Sassuolo. L’associazione ha consegnato venerdi, presso la sua sede i ‘Quadtrati’, la targa celebrativa e la pergamena che ‘valgono’ la benemerenza, ad Angelo ed Alex Curocchi che, personalmente e attraverso la loro azienda, Mineraria di Boca, da anni sono attivi nel sociale partecipando attivamente alle iniziative di Avis e coinvolgendola in appuntamenti ed eventi in grado di contribuire materialmente alla gestione dell’associazione stessa.

E’ la prima volta, tra l’altro, che la sezione sassolese di Avis individua due personalità da inserire in quello che è il neonato albo di Soci Benemeriti.

"Il loro impegno ci ha permesso di proseguire nella nostra mission: Avis Sassuolo fonda la sua attività sui principi di democrazia, libera partecipazione sociale e sul volontariato come elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana", ha detto, consegnando il riconoscimento ai due ‘benemeriti’, il vicepresidente di Avis Sassuolo Flaminio Casoni.