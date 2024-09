Anna Colli vicina a Ugolini, ipotesi candidatura alle Regionali

Potrebbe esserci una terza donna carpigiana in corsa per il consiglio regionale alle prossime elezioni. Non è passata inosservata la presenza della farmacista Anna Colli, già consigliere comunale e presidente di Carpi Futura all’incontro di mercoledì sera a Modena con Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna con una lista ‘Rete Civica’ che è appoggiata dal centrodestra. Alla serata che si è svolta a Palazzo Europa, promossa dai vari comitati elettorali che si sono formati in provincia, Anna Colli ha partecipato non solo come ‘spettatrice’: le era infatti stato chiesto un intervento sul tema del civismo. Non solo: nell’occasione le sarebbe stato chiesto ufficialmente di scendere in campo nella lista civica. La farmacista si sarebbe riservata qualche giorno per rifletterci, attestando comunque la sua stima verso Ugolini, "persona molto in gamba, competente, di valore. Molto preparata su scuola, cultura, disabilità e giovani". Il nome della presidente di Carpi Futura (che alle amministrative ha totalizzato 361 preferenze) in direzione Bologna già circolava in città, e la sua partecipazione attiva all’incontro con la Ugolini rinforzerebbe i rumors, in attesa di una sua ufficializzazione…

m.s.c.