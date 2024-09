"Antenna telefonica troppo vicina alle case"

Sassuolo, 29 agosto 2024 – È tempo, come si dice, di ‘drizzare le antenne’. Fuor di metafora: le drizzano, su aree private all’uopo affittate, gli operatori di telefonia mobile, ma le drizzano anche i residenti delle zone in cui vengono collocate, ad avviso dei quali spesso sono troppo vicini alle case, e le drizza l’Amministrazione, che poco più di un mese fa si è trovata ad affrontare il disappunto degli abitanti di Borgo Venezia e martedì sera, in quel di San Michele, ha incontrato residenti della frazione collinare dove a breve, e segnatamente in via Case Buccelli, verrà installato l’ennesimo ripetitore. Tutto legittimo, a San Michele come a Borgo Venezia, e nulla che possa fare, per opporsi all’installazione, l’Amministrazione comunale se non avvertire i cittadini della collocazione del ripetitore che qualche perplessità ("le antenne proliferano - ha detto uno degli intervenuti – ma questa zona era già stata cablata con diversi interventi cui oggi se ne aggiunge un altro") la suscita comunque. Da qui l’incontro pubblico presso la sala Civica di San Michele nel corso del quale gli assessori Chiara Tonelli e Maria Savigni hanno illustrato la situazione e le tempistiche relative all’istallazione dell’antenna radio base. "Dopo quanto successo a Borgo Venezia ci eravamo impegnati ad informare la cittadinanza per tempo: il Comune non ha possibilità di opporsi a queste installazioni, ma il dialogo e il confronto con la cittadinanza sono comunque fondamentali", ha detto Tonelli, assicurando come i dispositivi verranno comunque monitorati anche una volta entrati in funzione. L’operatore, la TIM, ha già presentato la domanda, depositandola presso il Comune: fino al prossimo 5 settembre è possibile presentare osservazioni da parte di eventuali soggetti terzi, portatori di interessi pubblici o privati o portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto.

L’assemblea ha visto un confronto vivace: da una parte ci sono ampie rassicurazioni da parte dei tecnici comunali rispetto alla ‘sicurezza’ dell’impianto, dall’altra il malumore di alcuni residenti che chiedono conto di tali operazioni, che tuttavia non ha raggiunto i livelli di Borgo Venezia, dove era stata promossa anche una raccolta firme. Un conto, tuttavia, è Borgo Venezia, un altro San Michele: differenti i contesti urbanistici, differente l’impatto, chiamiamolo così, dell’antenna, rispetto alla cui istallazione, come detto, ognuno può presentare le osservazioni del caso. Che, circostanziate ed adeguatamente motivate, devono essere presentate in forma scritta all’indirizzo suap@cert.distrettoceramico.mo.it .