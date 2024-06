"Appennino al centro, ascoltiamo i residenti"

"Per troppo tempo la periferia è stata tradita: sanità, infrastrutture e presidio del territorio. In Europa per dare voce a chi è inascoltato da decenni". Ad accendere i riflettori sul tema è Antonio Platis, vice coordinatore regionale Emilia-Romagna e candidato alle europee per Forza Italia: "È ora di rimettere al centro il nostro Appennino. La Campogalliano-Sassuolo dovrebbe essere vista come il primo stralcio della Modena-Lucca.Solo garantendo infrastrutture adeguate si può mantenere viva la montagna. Non si tratta – commenta Platis – di una boutade elettorale, ma di una idea che abbiamo caldeggiato negli anni dei governi Berlusconi e sotto il ministero di Matteoli. C’era una bozza di studio della Camera di Commercio di Modena e anche l’allora Presidente della Provincia Tomei l’aveva rilanciata. Purtroppo, la nostra Regione l’ha sempre affossata perché l’unico sbocco portuale deve essere Ravenna".

Altro tema dolente, "soprattutto dopo le frane e le alluvioni della Romagna, è la difesa del suolo che può essere garantita solo dagli agricoltori grazie ai reticoli secondari e dalla manutenzione delle colture. Su questo servono investimenti ad hoc per rendere sostenibile e attrattivo chi tutti i giorni si impegna nel settore primario".

Ma non è finita qui. "Oltre a questo, l’Europa ha tante linee di finanziamento per sostenere e supportare i presidi in montagna. Mi riferisco al mondo del commercio, dai negozi polifunzionali alle cooperative di comunità, passando alla valorizzazione del turismo. Il nostro Appenino non sempre ha una comunicazione efficace e molto potrebbe essere fatto per farlo entrare a pieno titolo tra le mete europee ed internazionali – conclude –. Su questo aspetto è importante sottolineare anche l’importanza e la necessità di avere una sanità adeguata, sia per tutelare e garantire i servizi ai residenti, sia per permettere ai turisti di avere un adeguato supporto".