Artinsieme festeggia vent’anni

L’associazione Artinsieme ha festeggiato i vent’anni dalla fondazione, riunendo soci, collaboratori e amici: "È stato un percorso lungo, ricco di gratificazioni e di gioie – sottolinea la presidente Laura Lodi –, ma anche accidentato per le difficoltà e il dolore per la perdita di tanti amici, per la scarsità di risorse economiche che ci limita l’attuazione di tanti progetti, per il difficile ricambio generazionale e per la mancanza di una sede, persa a causa del terremoto. Ma noi ‘teniamo botta’ e andiamo avanti con tenacia". In questi due decenni, Artinsieme ha promosso e organizzato numerosi eventi offerti alla comunità finalese, e non solo: concerti, concorsi letterari e fotografici, commedie dialettali, maratone di poesia con poeti da varie regioni, iniziative per la promozione del dialetto, spettacoli al teatro Sociale, così come a Villa Finetti, anche per le presentazioni dei libri del socio e amico Giuseppe Pederiali. "Dopo il terremoto sono venuti a mancare diversi luoghi di aggregazione – aggiunge –. Andiamo avanti perché l’amore per l’arte e la cultura sono fondamentali per la formazione umana e sociale, sono essenziali per la vita e uniscono tutti i popoli".

