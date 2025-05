Rettore, parte la corsa. Depositate le candidature. Una poltrona per quattro

Nessuna sorpresa dalle candidature alla carica di rettore Unimore, consegnate ieri alla commissione elettorale ed al decano, professor Alberto Cavicchioli. Tutti i quattro aspiranti, anche dopo il confronto di giovedì davanti al corpo elettorale, hanno confermato la loro piena disponibilità a succedere a Carlo Adolfo Porro.

Alessandro Capra, ordinario di Geomatica del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" già direttore del Dief e attuale delegato del rettore alla Internazionalizzazione, la professoressa Rita Cucchiara, ordinario di Sistemi di elaborazione delle Informazioni e direttore del Centro Interdipartimentale "Artificial Intelligence Research and Innovation" (Airi) di Unimore pure lei appartenente al Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", il professor Tommaso Fabbri, ordinario di Organizzazione aziendale e tuttora direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi e la professoressa Giovanna Galli, ordinario di Economia e gestione delle imprese del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Reggio Emilia di cui è stata una delle fondatrici e direttore, sono i quattro nomi in corsa.

Si vota il prossimo 4 giugno dalle 9 alle 18 in modalità telematica, ma se nessuno supererà il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto si procederà ad un ballottaggio previsto per lunedì 16 giugno 2025, negli stessi orari, tra i due candidati che avranno conseguito i maggiori consensi. Sarà una elezione che comunque vada farà storia nella vita dell’ateneo, un ateneo che è giunto al traguardo degli 850 anni di vita dalla sua istituzione. Infatti, è la prima volta che potrebbe accadere che la staffetta tra l’attuale rettore ed il successore avvenga a favore di una donna. In nessuna delle passate elezioni c’erano state candidate donne alla carica di rettore. Questa volta sono ben due.

La gara si presenta molto aperta poiché da mesi – è risaputo – i diversi candidati erano al lavoro per stringere alleanze e costruirsi una propria base di consenso. L’incontro di mercoledì e anche quello in programma il 20 maggio alle 15,30, nell’Aula 2 del Dipartimento di Economia Marco Biagi a Modena promosso dal Gruppo Interfascia con i candidati rettore, non dovrebbero modificare più di tanto gli orientamenti del corpo elettorale, che risulta composto da circa 1500 aventi diritto. Potranno votare tutti i professori ordinari ed associati e ricercatori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato (con alcune eccezioni), i rappresentanti degli studenti eletti nei principali organi di governo dell’Ateneo (senato accademico, consiglio di amministrazione, nucleo di valutazione e nei vari consigli di dipartimento), nonché il personale tecnico-amministrativo, cui sarà assegnato un peso ponderato pari al quindici percento dell’elettorato rappresentato dai professori e ricercatori dell’Ateneo. Il risultato lo si conoscerà quasi subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.