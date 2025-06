"Assemblea, civismo di facciata"

"Sulla sicurezza la destra esca allo scoperto e non si nasconda dietro il civismo di facciata". Il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Paolo Trande torna sull’assemblea ’Modena merita di più’. "È sempre legittimo, e in certi casi persino auspicabile – premette Trande – che i cittadini si organizzino e si mobilitino per segnalare criticità vissute sul territorio. Ma è altrettanto doveroso distinguere ciò che è davvero espressione di cittadinanza attiva da ciò che si presenta come tale solo per mascherare iniziative politiche di parte".

Sia chiaro, prosegue il consigliere regionale, "è importante che 150 persone si siano riunite per esprimere preoccupazioni legate alla vivibilità urbana. Tuttavia, ciò che più colpisce non è tanto il contenuto delle denunce quanto la natura e l’impostazione dell’iniziativa".

Diversi elementi, secondo Trande, "fanno pensare a una manifestazione tutt’altro che apartitica: "La presenza in sala di esponenti politici di centrodestra, compresi candidati alle scorse amministrative; l’assenza di qualunque riferimento al ruolo dello Stato e delle sue articolazioni (Prefettura, forze dell’ordine, Governo, nella gestione dell’ordine pubblico; la richiesta di dimissioni dell’assessora Camporota, la stessa che ebbe il coraggio istituzionale di opporsi al maldestro blitz del governo Meloni durante il rave del 2022, evitando alla città conseguenze potenzialmente gravissime; la totale assenza di proposte concrete in ambito sociale, economico o urbanistico, gli unici ambiti su cui un Comune può intervenire". A togliere "ogni dubbio è stato, infine, il plauso arrivato da Roberto Vannacci, che ha definito l’assemblea come un raduno del ’Team Vannacci Modena’". Più che un’assemblea "spontanea, è parsa una tappa di una campagna permanente contro il sindaco e la giunta".