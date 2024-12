"Attraverso questo murale ricorderemo sempre ’Bristol’"

"L’obiettivo, con il murales, è di ricordare il nostro amico Federico ‘Bristol’ per quello che è stato, che è e che sarà per sempre per noi e trasmetterne la memoria. E direi che lo scopo sia proprio stato raggiunto, grazie alla partecipazione di tutti". Sono emozionati e commossi gli amici di Federico Scacchetti, il giovane avvocato 30enne di Carpi, morto un anno fa a causa di un tragico incidente stradale avvenuto in via Limidi, a Soliera, mentre si dirigeva verso casa. Ieri mattina al campo sportivo di Cortile, è stato inaugurato il ‘murales Bristol’, realizzato in onore di Federico "Bristol è da sempre il suo soprannome – prosegue l’amico fraterno Simone Chizzini –. Per anni ha giocato a calcio, negli ultimi tempi con la maglia della Cortilese e aveva anche ricoperto il ruolo di dirigente. Nell’ultimo anno si era dato alla boxe, amava lo sport, ma restava sempre il nostro primo tifoso, sempre presente alle nostre partite. Quando scendiamo in campo sentiamo il suo sguardo su di noi, seduto nel suo solito posto. Ed è proprio lì che abbiamo deciso di fare realizzare questo grande murales, che racchiude tutte le passioni e il mondo di Federico, che da dietro i suoi occhiali ci sorride e ci veglia".

m.s.c.