"Autoscala, odissea senza fine"

"Per quale ragione l’autoscala non può restare nella sede di Carpi per un periodo superiore a dieci giorni?". Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Co.Na.Po., sindacato autonomo vigili del fuoco, esprime il pieno disappunto dopo che l’autoscala destinata al nostro distaccamento, rientrata da Ferrara è rimasta a Carpi una settimana e ieri è già stata spostata a Rimini. "Siamo ancora più arrabbiati – prosegue – perché pensavamo che dopo l’interessamento dello stesso sindaco Righi qualcosa potesse cambiare, e invece così ci sentiamo presi in giro. Carpi è una città, ha palazzi importanti e a volte anche con situazioni difficili, è un distaccamento superiore, SD4, effettua oltre 1.500 interventi all’anno, ed è territorialmente competente da Ganaceto alla Bassa e a volte interviene anche su Reggio Emilia: deve avere la sua autoscala". "Ultimamente sono stati tanti gli interventi che abbiamo fatto, non solo per incendi anche per rimuovere i rami pericolanti da strade e case dopo lo stravento, e ogni volta siamo sempre dovuti ricorrere a quella di Modena. Ma cosa potrebbe succedere se anche quest’ultima fosse in servizio altrove? Sarebbe necessario attendere ancora più tempo per l’arrivo di un’autoscala da lontano, quando nel nostro campo il fattore tempo è determinante". m.s.c.