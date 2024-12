Babbi Natale in moto all’ospedale: "Portano regali e sorrisi ai bimbi"

Babbi Natale su due ruote per portare regali e sorrisi alle bambine e ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Torna anche quest’anno l’iniziativa promossa e realizzata dal Moto Club ‘Campo dei Galli’ di Campogalliano, diventata una consuetudine per le festività. Il ritrovo dei bikers è alle 9.30 di domenica davanti al Municipio di Campogalliano, in piazza Vittorio Emanuele II, per poi partire alla volta dell’ospedale carpigiano, dove saranno accolti dal personale del reparto pediatrico e incontreranno i giovanissimi ospiti per un momento di gioia e spensieratezza.

"Quando i destinatari sono i bambini, la solidarietà è ancora più speciale – sottolinea la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti –. Per questo desidero ringraziare di cuore il Moto Club di Campogalliano per aver dato seguito a questa iniziativa, segno tangibile della sensibilità dell’associazione nei confronti del territorio e dei più fragili. Approfitto dell’occasione per augurare una pronta guarigione a tutti".