Ballottaggio, chiuso l’accordo tra Bassoli e i civici di Giorgio Siena

Accordo fatto ormai tra la coalizione di centrosinistra guidata da Carlo Bassoli e la lista civica + Mirandola, capeggiata da Giorgio Siena. Voci insistenti parlano che siano stati superati i tanti ostacoli che dividevano i due candidati sindaco fino a domenica scorsa. Questo accordo rilancia, dunque, le quotazioni dell’avversario del centrodestra locale, Letizia Budri (45% finale), che pur avendo ottenuto una buona performance personale (16,97% la sua lista), nonostante il forte ridimensionamento patito nelle amministrative dai partiti di centrodestra che la sostenevano (in particolare da Fratelli d’Italia dal 27,55% nelle Europee all’11,49% nelle comunali e Forza Italia dal 9,33% al 4,92%, mentre Lega ha avuto qualcosa in più salendo all’11,90%), era andata molto vicina alla fatidica soglia del "cinquanta percento più uno", necessaria a strappare già al primo turno la poltrona più ambita della città. Ora Bassoli, che al primo turno aveva ottenuto il 38,21% e 774 voti in meno rispetto a Budri, grazie all’apporto del pacchetto di 1.452 voti di Siena (12.74%), pare decisamente avvantaggiato e pronto a tagliare il filo di lana. I due protagonisti non commentano le voci, ma ambienti vicini a loro accreditano come sicura l’intesa raggiunta al termine di un confronto che li ha impegnati dal giorno dopo del risultato poiché dal fronte Budri erano stati lanciati segnali poco incoraggianti sul piano delle concessioni. A suggello di questo accordo a Siena sarebbe accordato il ruolo di vicesindaco, con pesanti deleghe che riguardano proprio le materie dove erano più marcate le distanze, ovvero Cultura, Centro Storico e formazione professionale, dove la lista + Mirandola è riuscita far prevalere la propria visione di città. Oggi ci sarà l’ufficializzazione dell’intesa e si potranno conoscere altri dettagli riguardo la squadra che verrà schierata in caso di vittoria. Cavazza con la sua lista Pentastellata, invece, pur avendo strappato un seggio sicuro in consiglio comunale col suo 4,05%, si è posto come spettatore della partita finale di domenica 23 e lunedì 24 giugno. "Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno scelto di accordarmi la loro fiducia. Esorto tutti i cittadini a non astenersi dal voto".

Alberto Greco