Banche e agroalimentare. Ambiente e competitività, convegno al Bper Forum

Rispetto dell’ambiente, competitività e valori economici: l’Emilia-Romagna e la partita dell’Innovazione. Di questo si parlerà lunedì 10 giugno alle 17.30 al Bper Forum di via Aristotele 33, nell’incontro dedicato al ruolo cruciale delle banche nel favorire l’innovazione e la sostenibilità nel settore agroalimentare. Sandro Neri, direttore di Qn Economia, si confronterà con esperti del settore per discutere di strategie, best practice e soluzioni innovative volte a sostenere la crescita e la resilienza del comparto agroalimentare. Il convegno è organizzato da QN Economia all’interno del ciclo dedicato all’agribanking promosso da Bper Banca e prevede la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e delle realtà. Primo appuntamento del ciclo ’La banca come acceleratore nell’innovazione e sostenibilità del comparto agroalimentare’, il convegno mira a promuovere un dialogo costruttivo tra le istituzioni bancarie, le imprese agroalimentari e gli attori del territorio. Il ciclo di incontri si propone di esplorare come le istituzioni bancarie possano supportare il settore agroalimentare nell’adozione di pratiche innovative e sostenibili. Attraverso confronti e scambi di idee in diverse regioni italiane, l’iniziativa intende identificare soluzioni efficaci per affrontare le sfide attuali e future del comparto. Molteplici gli argomenti che verranno trattati nel corso di questo appuntamento. Dalla sempre più attuale sostenibilità ambientale, alla certificazione del biologico, per concludere con uno spazio dedicato al ruolo che le banche svolgono per accelerare l’innovazione e la sostenibilità nel settore, attraverso finanziamenti mirati, consulenze strategiche e partnership con le imprese. L’evento si pone l’obiettivo di evidenziare l’importanza del settore agricolo, cruciale per l’economia locale e nazionale, incentivando la partecipazione non solo delle realtà direttamente interessate ma anche di tutti coloro che fanno parte dell’indotto agroalimentare. Chi desidera partecipare può iscriversi al link quotidiano.net/agribanking. Al termine dell’incontro sarà possibile confrontarsi con i relatori in un cocktail di networking.

Il programma nel dettaglio: alle 17,30 saluto istituzionale di Emiro Endrighi (nella foto), professore associato dipartimento di Scienze della Vita Unimore; ore 17.35 Introduzione di Sandro Neri, responsabile QN Economia e Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail Commercial Banking Officer Bper Banca; ore 17.50 ’’Prospettive e politiche per un agroalimentare sostenibile: il ruolo delle istituzioni’ con Davide Bergamini, Membro della Commissione Agricoltura, Angelo Frascarelli, docente di Economia e Politica Agraria Università di Perugia, Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna. Modera Sandro Neri. Alle 18.30 si parla di ’Innovazione e Sostenibilità: Case Study delle Imprese Agroalimentari’ con Oliviero Giacomo Falconi, Responsabile Servizio Agribanking – Bper; Federico Gialdi, Ceo Negri Salumi, Giulio Gherri, Ceo ShareHolder – ParmaFood Group, Mario Tamanti, Executive Director - Aop Gruppo VI.VA. Modera: Sandro Neri.