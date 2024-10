Barbolini, il tricolore è suo

Il team di Mirandola Imperiale Racing ha conquistato un podio assoluto e una pole position in classe AM nell’ultima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, andato in scena all’Autodromo di Monza. La Lamborghini Huracàn nelle mani di Jack Bartholomew e Phillippe Denes ha permesso alla squadra modenese di festeggiare in gara 1 la conquista del terzo posto, conquistando il secondo podio stagionale dopo la vittoria della gara 2 di Imola. Il duo dell’Imperiale Racing ha concluso, invece, al settimo posto in gara 2.

Trasferta meno fortunata per la seconda Lamborghini Huracàn del team mirandolese, affidata a Giuseppe Fascicolo ed al rientrante Alessandro Tarabini. In gara 1 il duo dell’Imperiale Racing è riuscito a salire fino alla seconda piazza di classe, ma un problema tecnico sulla vettura con conseguente uscita di strada e ritiro. In gara 2 Fascicolo e Tarabini hanno corso una gara con un ritmo gara costante, in cui hanno potuto chiudere al sesto posto di classe. "Il podio colto da Bartholomew e Denes e la pole conquistata da Tarabini e Fascicolo – ha spiegato Elena Pignatti proprietaria del team Imperiale Racing - sono due risultati che rendono dolce questo finale di stagione nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint". Vittoria di categoria, sempre nel tricolore GT Sprint, anche per il driver sassolese Edoardo Barbolini, in coppia con Giuseppe Forenzi, a bordo di una Lamborghini della Invictus Corse. Sempre a Monza, la scuderia G-Motorsport di Nonantola ha chiuso la tappa brianzola del campionato Zinox F2000 Formula Trophy sul gradino più alto del podio con la propria monoposto affidata a Francesco Galli, dimostratosi molto abile nel saper superare le avversità, gestendo in maniera perfetta gara 2 dopo che nella prima si è trovato spedito in testacoda da un avversario nella fase più delicata della gara. Con questa affermazione il team di Andrea Giannetta ha potuto festeggiare la sesta vittoria stagionale, dimostrandosi una delle squadre protagoniste del campionato.

Giampaolo Grimaldi