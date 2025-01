Bonaccini in visita al Cimone: "Montagna in via di sviluppo"

L’europarlamentare Stefano Bonaccini, ex governatore dell’Emilia Romagna, ieri è tornato a visitare la stazione sciistica del Cimone a Passo del Lupo. Sulla Terrazza Cimone ha incontrato il presidente del Consorzio Luciano Magnani ed i quattro sindaci di Sestola, Fanano, Montecreto e Riolunato. Durante l’incontro Bonaccini ha avuto parole di elogio allo sviluppo della stazione sciistica. "Bonaccini ha toccato con mano – dice Magnani – come si sia notevolmente incrementata l’attività del comprensorio nei dieci anni in cui è stato Governatore, di cui la recente visita dell’attuale presidente de Pascale fa preludere ad un proseguimento di questa attenzione allo sviluppo. Bonaccini ha inoltre assicurato a me ed ai quattro sindaci che anche col nuovo incarico continuerà a mantenere alta l’attenzione sullo sviluppo turistico del nostro Appennino, verificando la possibilità di aderire a progetti e contributi dell’Unione Europea". Per i presenti è stata significativa la visita di Bonaccini, il quale era venuto a visitare l’alto Frignano in varie occasioni, tra cui la sua prima visita ufficiale dopo la rielezione 2022, così come ora è giunto a poca distanza dalla sua carica europea. Le piste del Cimone ieri sono tornate ad affollarsi dopo alcuni giorni di maltempo, e il week-si annuncia favorevole agli sport invernali.

"E’ stata una settimana uggiosa e ventata, ma al Cimone si scia – dice Magnani – grazie al lavoro del nostri bravi operatori su mezzi battipista. I livelli neve sulle nostre piste ora oscillano dai 30 ai 50 centimetri".

g. p.