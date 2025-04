Trenitalia Tper . Divise Made in Carpi: "Ispirano fiducia"

La divisa come espressione di identità dell’azienda e del senso di appartenenza di chi vi lavora, nonché di riconoscibilità e fiducia da parte dei clienti. Si ispira a questi concetti il progetto che ha portato alla scelta delle nuove divise che indosserà il personale di Trenitalia Tper. La collezione è stata presentata ieri mattina in anteprima al teatro Comunale di Carpi, con modelli d’eccezione: macchinisti, capitreno e personale di vendita e assistenza. I prototipi realizzati hanno una forte connotazione identitaria e sono espressione del Made in Carpi: sono, infatti, il frutto della sinergia di una ventina di aziende del distretto carpigiano, che hanno scelto come realtà capofila la Staff Jersey di Federico Poletti.

Dal tessuto, alla progettazione e realizzazione dei modelli ad opera di Crea Si di Gloria Trevisani, ai ricami, stampe, fino ai test sulle cuciture da parte della Cqt di Emilio Bonfiglioli. "E’ per noi un onore avere partecipato a questo progetto – afferma Poletti – come filiera del nostro distretto carpigiano su tutte le fasi di lavorazione a chilometro zero". "La necessità di dotarsi di nuove divise – spiega Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper - non è stata per l’azienda una semplice questione di immagine. Nata a gennaio 2020, a seguito della fusione dei due player del trasporto ferroviario nazionale e regionale (Trenitalia e Tper), si è voluto rimarcare l’aspetto identitario. Uno dei fattori chiave di questo processo è appunto la divisa, con il bisogno espresso da macchinisti, capitreno e personale di vendita e assistenza clienti di avere un’identità chiara e distintiva, che andasse di pari passo con il miglioramento della vestibilità e qualità delle divise stesse".

Per progettare le nuove divise, dall’abito agli accessori, Trenitalia Tper ha puntato sull’ innovazione e la competenza, rappresentate dagli studenti del corso di laurea in Design del prodotto industriale dell’Università di Bologna e del dipartimento di Design del Politecnico di Milano e sulla tradizione, espressa dagli stessi ferrovieri, che hanno partecipato attivamente alla progettazione fornendo indicazioni sulle caratteristiche delle loro mansioni e sui nuovi bisogni legati alle loro particolari funzioni.

Quasi un anno di lavoro, quattro gruppi di studenti hanno sviluppato quattro proposte di divisa: a scegliere quella che sarà indossata dal personale dell’azienda sono state gli stessi dipendenti di Trenitalia Tper coinvolti fin dal principio, su base volontaria, nel progetto. Elemento identificativo della nuova divisa sarà una linea rossa inclinata, richiamo alla via Emilia che attraversa la regione da Piacenza a Rimini. La presentazione ufficiale dei prototipi segna la conclusione della fase creativa del progetto e il passaggio alla fase esecutiva della gara per la fornitura.

Maria Silvia Cabri