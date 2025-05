Riaperto il Centro Parco di Roccamalatina

Ha riaperto a Guiglia il Centro Parco ’Il Fontanazzo’, situato nel cuore del Parco dei Sassi di Roccamalatina, aperto tutti i giorni, inclusi i festivi, fino al 2 novembre 2025. Il centro è ubicato in Via Pieve di Trebbio, 1287 ed è ospitato in una casa colonica ristrutturata che funge da sede operativa del Parco. Al suo interno si trova l’ufficio informazioni, la mostra naturalistica permanente intitolata "Gli ambienti del Parco", un sentiero botanico, un auditorium e un’ampia area cortiliva con tavoli e panchine per pic-nic, oltre a postazioni barbecue che saranno utilizzabili durante le giornate di apertura. Il limitrofo Centro Visite del Borgo dei Sassi di Roccamalatina attualmente è aperto il sabato e la domenica e festivi dalle 10 alle 19 (meteo permettendo).

g.p.