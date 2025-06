Botanicus, la nuova collezione ispirata a ’Fashion al Museo’

Abiti sostenibili ispirati alle infinite sfumature della natura animeranno la terza edizione del progetto ’Fashion al Museo’, quest’anno dedicata all’Orto Botanico dell’Ateneo.

Gli abiti – interamente realizzati da studentesse e studenti delle sei classi del quarto e quinto anno dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy del Cattaneo-Deledda – che fanno dialogare il mondo dell’arte e della moda con il mondo delle scienze, rappresentano il punto di arrivo di un lungo percorso formativo, didattico e laboratoriale guidato dagli esperti del Sistema dei Musei e Orto Botanico.

"Il progetto è un esempio di buone pratiche nell’ambito di Terza Missione – spiega il professor Francesco Badia, direttore del Sistema dei Musei e Orto Botanico – che facilita l’accessibilità e la fruizione del patrimonio scientifico e culturale di Unimore, creando un ponte tra università e scuola affinché studentesse e studenti si possano fare interpreti e promotori della cultura scientifica e della sensibilizzazione alle grandi questioni ambientali nella società".

"L’iniziativa – sottlinea la professoressa Alessandra Zoppello Dirigente scolastica del Cattaneo-Deledda – ha una forte valenza per gli aspetti di relazione e di confronto con le competenze della scuola, per l’avvicinamento al mondo della cultura, delle imprese e del lavoro in generale, e per la possibilità di esperire le proprie conoscenze all’interno di un percorso di studi che simula una filiera produttiva che va dalla progettazione stilistica alla realizzazione dei capi di abbigliamento finali".

Le studentesse e gli studenti affiancati in questo percorso dai propri insegnanti e da consulenti esterni "hanno l’occasione di arricchire le proprie conoscenze in ambito Steam e di comprendere il valore del patrimonio culturale e di chi lo conserva".

Nell’anno scolastico 2024-2025 ’Fashion al Museo’ ha ispirato la realizzazione della nuova collezione ’Botanicus’ alle piccole e grandi meraviglie della natura conservate presso l’Orto Botanico.

La sfilata si terrà mercoledì nell’Orto Botanico (con ingresso da Viale Caduti in Guerra, 127) e si articolerà in due turni: il primo alle ore 19.30 (con ingresso dalle 19); il secondo, in replica, alle ore 21 (con ingresso dalle 20.30).