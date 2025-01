Botti di Capodanno, Barbolini della Lega: "C’è stata un’assoluta mancanza di controlli"

Un’interpellanza in consiglio comunale circa l’inosservanza dell’ordinanza anti-botti in quel di Fiorano. La annuncia Matteo Barbolini, consigliere comunale della Lega, che evidenzia "una mancanza di controlli. L’amministrazione – scrive Barbolini - aveva emanato il 24 dicembre un‘ordinanza la nr. 281, con la quale il Sindaco Marco Biagini, vietava l’utilizzo dei fuochi artificiali su tutto il territorio comunale. Lo scopo era quello di preservare il territorio nonché le persone e gli animali in particolare, che grazie alla loro sensibilità auditiva, dai botti ricevono una reazione di spavento che li porta a perdere il senso dell’orientamento".

Ebbene, eccepisce il consigliere leghista, "quanto invece accaduto è sotto gli occhi di tutti. Il sindaco - continua il consigliere - pensa di essere ancora in campagna elettorale, ma non servono cinque pagine di un’ ordinanza emanata a ridosso delle festività per intimare un divieto che non da’ risultati. Ho già richiesto – conclude Barbolini - di conoscere quante persone sono state impiegate durante l’ultimo giorno dell’anno per il contrasto all’illegalità sul territorio".