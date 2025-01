Bozzetto fratturato, stagione finita. Scomed, vincono solo le ragazze

Si è rivelato più grave del previsto, l’infortunio occorso sabato sera a Christopher Bozzetto, nel corso del brutto derby tra Pico Mirandola ed Amatori Modena, dopo uno scontro di gioco del tutto fortuito. Bozzetto era rimasto a terra, e poi portato via in barella, ma all’ospedale gli è stata riscontrata la rottura del piatto tibiale del ginocchio destro, non si sa se con interessamento dei legamenti, che necessita di una operazione per l’applicazione di una placca. Incerti i tempi di recupero, ma è facile prevedere che la stagione di Bozzetto finisca qui, senza possibilità di sostituzione per l’Amatori, visto che il mercato è ormai chiuso.

Week end tra luci ed ombre nell’inline, con le ragazze della Scomed che esordiscono vincendo in trasferta, ed i maschi che si fanno battere ad Empoli, perdendo la vetta della classifica.

I RISULTATI. HOCKEY PISTA A2, 6^G.: Valdagno - Trissino 8-4; Montecchio Pr. - Scandiano 3-6; Breganze - Thiene 3-2; Pico Mirandola - Amatori Modena 1-2; Correggio - R. Bassano 7-4; Riposa: Seregno. CLASSIFICA: Breganze punti 13, Correggio 11, Trissino 9, Seregno (*) 8, Valdagno (*) 6, Scandiano (*) e Thiene (*) 5, R. Bassano (*), Amatori Modena (*) e Montecchio Pr. 4, Pico Mirandola 0.

HOCKEY PISTA B, 2^G.: Amatori Modena - Amatori PS 2-6; Correggio A – Scandiano 9-4; Scandianese - Correggio B 10-2; Riposa: Pico Mirandola. CLASSIFICA: Correggio A e Scandianese punti 6, Amatori PS 3, Pico Mirandola (*) e Correggio B 1, Amatori MO (*) e Scandiano 0.

INLINE C MASC., 5^ G.: Empoli – Scomed Bomporto 5-4; Camaiore – Junior 10-0; Gufi PR – Ferrara 3-2, Forlì – Riccione si gioca domani. RECUPERO: Forlì – Camaiore 0-11. CLASSIFICA: Camaiore punti 15, Empoli 12, Scomed 11, Riccione (*) 8, Gufi (-1 punto) 5 Forlì (*) 4, Junior 2, Ferrara 0.

INLINE FEMM., 1^ G.: Vicenza – Devils Milano 3-1; Edera TS – Civitavecchia 0-15; HC Milano – Tergeste TS 0-1 DTS); Torre Pellice – Scomed Bomporto 1-4. ANTICIPO: Vicenza – Civitavecchia 1-8. CLASSIFICA: Civitavecchia punti 6, Scomed e Vicenza 3, Tergeste 2, HC Milano 1, Torre Pellice, Devils MI ed Edera 0. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni